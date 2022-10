Conte e Tottenham planejam mantê-lo: mas com uma condição

Londres Tottenham quer travar Antonio Contigo Para continuar o processo de crescimento que começou desde que o treinador italiano assumiu o seu lugar Nuno Espírito Santo fora do banco de Tottenham. De acordo com o Daily Mail, o clube do norte de Londres ficará tão satisfeito com Conte que quer contornar a opção que lhe permitiria estender por mais uma temporada em relação ao prazo de junho próximo: uma oferta com uma grande revisão em andamento a partir desalário de 13 milhões de libras Atualmente está sendo analisado pelo treinador de Salento, que já será entregue em algumas semanas, certamente antes de uma pausa Liga Premiada para Copa do Mundo no Catar.