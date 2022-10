Ronaldo seca, mas United passa aos 93. Ludogorets vence Feyenoord e Midtigland por 2-2

Roma – termina 2-2 Feyenoord Midtigland, A partida é válida pela quarta jornada do altamente equilibrado Grupo F da Liga Europeia, como a Lazio. Os visitantes assumem a liderança aos 16 minutos com Martinez, no sorteio do Rotterdam’s 32′ Timber. No segundo tempo, Hanko lidera os holandeses por 2 a 1, mas aos 59 minutos Svyachenko marca Gol final 2-2 . Na classificação, ambas as equipes chegam a 5 pontos, como em Lácio Storm Graz, que empatou nas Olimpíadas. Já no grupo C, ciganos, búlgaros Ludogorets Venceu o Helsínquia por 2-0 em casa (golos de Gruber aos 38 minutos e Rick aos 64 minutos, dez convidados na final Vermelho em Ritala ) está em segundo lugar sozinho, com uma pontuação de -3 sobre o Betis e Para +3 no Giallorossi Quem foi batizado no campo dos comandantes (e na próxima rodada visitará os finlandeses).

Liga Europeia: resultados, resultados e datas

CR7 está seco e United lutou, Arsenal está bem

Um projeto apenas próximo à região de Omonia Nicósia, que mais tarde Três derrotas seguidas No Grupo E “arriscou” sair ileso de Old Trafford: com Cristiano Ronaldo está grávida Mas os “Red Devils” permaneceram secos, encontrando o gol da vitória apenas aos 93 minutos, graças ao recém-entrado McTominay. o Manchester United Assim, Tin Hag impõe a quarta estação aos cipriotas e permanece Para -3 capitães da Real Sociedad3 a 0 sobre a Moldávia Xerife de Tiraspol (Sorloth marcou antes do final do primeiro tempo e depois Rico e Navarro no segundo.) no grupo A O sucesso externo do Arsenal Quem com um golo de Saka aos 24 minutos passa para a Noruega: 1-0 ao Bodo/Glimt, agora em terceiro lugar com -3 de PSV vitorioso por 5 a 0 Em Zurique ainda está em zero (Gutierrez, Fermann e Sanjari marcaram no primeiro tempo, depois Fermann e El Ghazi novamente).

Liga Europeia, classificação



João Pedro vai causar o desastre de Munique

No grupo B, eles ficam o dobro no topo Os turcos de Fenerbahce e os franceses de Rennesque venceu consecutivamente o AEK Larnaca (1-2), o recorde anterior do Cagliari Joao Pedro) e o jogador do Dynamo Kyiv, Mircea Lucescu (0-1). belgas de Federação RealGraças ao 3-3 com o português Braga, que se manteve na segunda posição, à frente do Union Berlin, e bateu o Malmo (1-0). continue viajando Com pontos completos Friburgo No Grupo G: 4 a 0 em casa NantesA partida entre Qarabagh e Olympiacos terminou 0-0. No grupo H ele finalmente fica em primeiro lugar sozinho Ferencvaros Graças ao jogo em casa por 2 a 1 contra o Estrela Vermelha, enquanto Trabzonspor fez parceria com Mônacoperdeu por 4 a 0 em partida tratada por falta do goleiro visitante Noble antes do intervalo: uma indicação ao companheiro de equipe Sar W. Gol especial incrível Para o benefício dos turcos, que se espalharam no segundo tempo.