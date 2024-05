Liga Italiana: Udinese-Napoli termina empatada em 1 a 1, sucesso mantém viva a esperança dos Friulianos Notícias e fotos – Futebol

Udinese – Nápoles 1-1 Noite de segunda-feira, que encerra a 35ª rodada do Campeonato Italiano Notícias

Aos 90 minutos + 2, Udinese – Napoli: 1-1. Eles são todos iguais à energia azul de Udine, o herdeiro do sucesso os conecta! Samardzic inicia o empate com um passe preciso para Christensen, e o zagueiro então cabeceia eficazmente para Najah, que é mais rápido que qualquer outro, controlando o frio Meret com poucos passos. A partida voltou ao equilíbrio graças à assistência de Christensen.

Aos 51 minutos, Udinese – Napoli: 0-1. O Partenopei abriu o placar aos 51 minutos, marcando o 15º gol de Victor Osimhen na temporada! A partir do desenvolvimento do recomeço, Politano avança pela lateral direita, chega à linha de fundo e manda um cruzamento suave para o centro da área que é aproveitado por Osimhen, que dirige e vence Okoye com um chute forte. O Napoli saiu na frente, com assistência de Matteo Politano.

Udinese – Nápoles, aplausos em memória das vítimas do terremoto de 1976



Às 21h12, hora exata do terrível terremoto ocorrido em Friuli há 48 anos, o árbitro Aureliano, que dirigia a partida Udinese-Napoli, interrompeu a partida para homenagear as quase 1.000 vítimas do dia 6 de maio de 1976. Todos os cerca de 20 mil torcedores – mesmo os do setor visitante, torcedores entre os quais existe uma rivalidade histórica agravada pelos confrontos do ano passado durante as comemorações do torneio – levantaram-se e fizeram uma longa ovação comemorativa. Antes da partida, uma delegação da Udinese foi à Curva Nord com um buquê de flores em memória das vítimas da época. O próprio Stadio Friuli – hoje Stadio Blue Energy – foi inaugurado em 26 de setembro de 1976 como Stadio Rizzi. Na jornada inaugural, por ocasião do jogo entre Udinese e Cerigno pelo Campeonato Italiano, ocorreu um terremoto. A primeira partida foi disputada, diante de 17 mil espectadores, apenas 11 dias depois do segundo grande choque que aterrorizou o Fvg, o ocorrido no dia 15 de setembro.

Osimhen se alegra com seus companheiros



o jogo

A Udinese mantém vivas as suas esperanças de sobrevivência graças ao primeiro golo do Al-Najah na temporada, que empatou o cronómetro. O Napoli desperdiçou mais uma oportunidade nesta temporada depois de assumir a liderança e ficar várias vezes perto de marcar o gol decisivo. Para os donos da casa, a terrível tripla começa com Lecce, Empoli e Frosinone, da qual dependerá a permanência no Campeonato Italiano na primeira partida do Campeonato Italiano com o Napoli, revolucionando o time titular, inclusive na implantação tática: veio o capitão Pereira. sair com. Brenner e Samardzic estão atrás do atacante Luka. Calzona terá que dispensar os lesionados Kvaratskhelia e Raspadori. Na linha de ataque, escolheu Lindstrom com Osimhen e Politano. A primeira emoção vem do próprio Lindstrom, que aos 15 minutos desafiou Okoye em cobrança de escanteio que foi desviado de cobrança de falta na entrada da área que acertou o canto superior. A torcida tenta apoiar o time da casa, também graças à histórica rivalidade com a torcida visitante, mas a emoção está ausente em campo.. Uma jogada repentina de Ezebwe, na lateral direita, aos 35 minutos quebra o sono: cruzamento para Luka, que bloqueia no ponto mais alto. A bola chega à esquerda de Samardzic: um passe ao lado do gol. A verdadeira oportunidade de avanço dos bianconeri veio dos pés de Pigol aos 44 minutos: após escanteio cobrado por Samardzic no meio da área. A zaga prepara Verônica e a guia com precisão para o canto inferior. Merritt está imóvel, mas a bola sai alguns centímetros abaixo. Sem alterações no segundo tempo, mas no terceiro minuto João Ferreira arrisca uma omelete: perde uma bola sangrenta na pequena área e obriga Okoye a saltar ao lado após remate de Cajusti à queima-roupa. Os visitantes vivem uma situação completamente diferente, e Osimhen encontra a vantagem aos seis minutos com uma cabeçada poderosa que acerta na trave antes de entrar na rede. A habitual assistência de Politano foi perfeita.

Udinese – Nápoles



Cannavaro corre para se proteger e muda o ataque e a configuração: o desmarcado Luka, o inmarcado Brenner em busca do sucesso e Davis enquanto Samardzic retorna ao meio-campo. A faísca atinge que acende a esperança novamente: Aos 16 minutos, Davies causou pânico com uma serpentina e disparou um torpedo rasteiro que Meret – o único friuliano em campo – bloqueou com um desarme milagroso. O Nápoles está a um passo de duplicar a vantagem: a defesa perde a bola e Osimhen corre em direção à baliza, mas Okoye, numa corrida desesperada aos pés do avançado mascarado, evita o desabamento. A Udinese ainda é perigosa aos 26 minutos: Samardzic bate escanteio tóxico que ninguém alcança, mas Meret defende o gol. Aos 35 minutos, parecia que a partida estava decidida: Osimhen marcou dois gols com um gotejamento cirúrgico em contra-ataque. O estádio ficou em silêncio, mas o VAR trouxe de volta o fôlego a uma torcida sem fôlego. A Udinese ainda balança, mas não cai: aos 38 minutos, Osimhen primeiro pede a Okoye para bloquear um chute à queima-roupa, depois o novo substituto Traoré dispara um chute enfático, mas a perna da Juve é desviada para um escanteio. No escanteio, Osimhen erra de cabeça de dois passos. E quando toda a esperança parece perdida, eis o golo do sucesso aos 47 minutos: um cruzamento desesperado para a grande área, cabeceado por Kristenstein. O atacante nigeriano controla Meret e o acalma.

