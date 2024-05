“Pior da história”: Roma, português ‘rasgou’ 4 palavras | Relacionamentos muito tensos mesmo à distância

Um ataque muito pesado contra o Lusitano quase certamente o sufocaria assim que chegasse aos seus ouvidos.

O grande trabalho realizado por Daniele de Rossi nos últimos meses foi reduzido de certa forma José Mourinho Durante sua experiência com Giallorossi. Embora não tenha produzido os resultados desejados na primeira parte desta temporada, o Special One permanecerá para sempre no coração dos torcedores e em todo o ambiente da Roma.

Embora As polêmicas e debates sobre ele e o atual treinador do Magic não diminuíram.. Na verdade, entre ataques e opiniões conflitantes, o tema em questão sempre foi tema de debate para apoiadores e todos os entusiastas.

Mas, os anúncios oficiais divulgados nas últimas horas causaram alguma surpresa. Na verdade, os portugueses foram criticados durante uma entrevista recente, que foi classificado como o pior da história. Um ataque gravíssimo a ele que, apesar de estar longe da capital, foi obrigado a sofrer estas enormes críticas.

Palavras que congelam o lusitano e o quadrado

Ultimamente um jornalista famoso Roberto Maeda, sempre próximo dos acontecimentos da fé romana aberta e da Trigoria, falava sempre que acontecia nos microfones da estação de rádio. Em particular, quis expressar o seu desdém pelo ex-diretor desportivo do Giallorossi, Thiago Pinto, atacando-o de forma muito amarga e franca.

“Thiago Pinto é o pior diretor esportivo da história da Roma. Entre Monchi e os portugueses fico com o primeiro, que chegou às meias-finais da Liga dos Campeões.” Estas foram as palavras de Maida ao destruir o que os portugueses fizeram na capital.

Diego Pinto falhou na capital?

Goste ou não, ele também cometeu alguns erros, como todo mundo comete. O trabalho realizado pelo gestor lusitano em Roma não foi totalmente descartado.

Primeiro, ele foi fundamental para ajudar o Magic a conquistar o troféu novamente e fazer uma grande diferença na Europa. Da mesma forma, Pinto conseguiu trazer para Trigoria nomes que eram impensáveis ​​até poucos anos atrás. Mourinho, Lukaku ou Dybala.