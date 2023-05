Cancelo é bicampeão: com City e Bayern

O lateral português jogou a primeira parte da época em Inglaterra antes de rumar à Alemanha, onde ambas as equipas conquistaram o título.

Ganhar um campeonato é uma experiência que a maioria dos jogadores de futebol profissional nunca experimentou ao longo de sua carreira. Há quem ganhe apenas uma vez e se lembre disso para o resto da vida. Alguns ganham com mais frequência: são os jogadores de futebol mais fortes e famosos do mundo.

Koeman venceu todos os anos por 11 anos, mas esse é um caso especial.

São raríssimos os jogadores que ganham dois campeonatos na mesma temporada.

Bem, desde ontem João Cancelo É um deles.

O lateral-esquerdo português é, aliás, campeão de Inglaterra e campeão da Alemanha.

Cancelo começou a temporada na quadra de Pep Guardiola no City, onde parecia um titular imparável, moldado pelo gênio catalão em um dos melhores intérpretes de seu papel no mundo.

Mas então algo quebrou: bancadas, desentendimentos, campeonatos mundiais modestos.

O caminho para a transferência de Cancelo para o Bayern de Munique está aberto aqui.

Ontem, após um dia ridículo, o Bayern conquistou o décimo primeiro campeonato consecutivo graças ao empate em 2 a 2 do Borussia Dortmund com o Mainz.

Grande festa, fotos com troféu na mão e muita diversão. Com as palavras, não uma, não duas, mas duas medalhas de ouro no quadro de avisos, Cancelo fica duplamente feliz em relação aos outros. “Temporada 22-23, Campeão” .