Inundação, o presidente van der Leyen aperta a mão de voluntários de Viterbo na Emilia Romagna

“Aconteceu tudo tão de repente! Eu nunca poderia imaginar que apertaria a mão de Ursula van der Leyen”. No centro da foto retratando a gratidão das empresas aos homens e mulheres que estão na lama há dias salvando as pessoas inundadas da Emilia Romagna é uma voluntária de Viterbo. Esta é Cinzia Viglianti, pessoa de contato do Comitê Municipal de Voluntários da Defesa Civil de Viterbo (Rede Nacional Prociv Arci). às áreas afetadas pelo mau tempo, o governador Stefano Bonaccini e o presidente da Proteção Civil, Fabrizio Curcio, também compareceram ao evento.

Com relação ao papel dos socorristas no campo, Van der Leyen comentou mais tarde: “Fiquei impressionado com centenas de voluntários, o que você chama de anjos do solo. Foi ótimo de se ver.”

“Ficamos muito felizes com a visita do presidente – explica Alessandro Maito, coordenador do Prosiv RC Lazio – com este aperto de mão ele é como apertar a mão de todos os voluntários do Prosiv que trabalham há muito tempo na enchente. Áreas “.

Maietto descreve uma situação que ainda hoje é muito complicada: “A área alagada é muito extensa. A água está escoando. No momento, estamos tentando evacuar as áreas baixas submersas”. Enquanto isso, a operação de limpeza começou. “Todos os materiais das casas danificadas pela água estão sendo levados por caminhões”.

“Continuamos a trabalhar com uma série de contingências – Maietto – acrescenta -. Nossos grupos vêm aqui de toda a Itália. Da província de Viterbo temos nestes dias, entre outros, os grupos Ledara e Vallarano. Entre esses outros voluntários do Lazio e Calábria deve ser adicionada “.

Prociv Arci estará na Emilia Romagna até 18 de junho. Os voluntários de Viterbo trabalharam sobretudo na zona de Forlì, uma das mais afetadas. De Tusia partiu o grupo principal de mergulhadores de Montalto de Castro. E foram realizadas 17 cirurgias por dia. Entre os resgates estava ALS Malt. Uma grande ajuda também foi recebida com os materiais recolhidos espontaneamente pelo grupo de jovens da capital de Viterbo (produtos alimentares e material de limpeza).

