O primeiro avanço é no início da semana, então haverá mau tempo com chuva e neve

Previsão do tempo para a nova semana

Já a nova semana promete ser marcada por uma verdadeira mudança no clima com a chegada da chuva e depois da neve a partir de segunda-feira, dia 19.

O início da semana mostrará, na verdade, os primeiros sinais de mudança no tempo devido a um influxo Primeira espiral de baixa pressão, primeiro no nordeste e depois gradualmente em direção ao centro da Itália com algumas chuvas dispersas. Entretanto, uma variação significativa abrangerá o noroeste e o sul do país, onde não é necessário guarda-chuva em nenhuma circunstância.

Terça-feira, 20 Os efeitos desta primeira deterioração acumular-se-ão rapidamente nas regiões do sul, onde o dia passará sob um espesso tapete de nuvens cheias de trovoadas. Por outro lado, o sol retornará às partes norte e grande parte do centro, apesar dos perigos habituais de intensificação do nevoeiro no Vale do Pó e no núcleo interno.

Após um Quarta-feira, 21 Em nome das condições gerais de calma e seca na maior parte do país, este dia merece especial atenção Quinta-feira, 22, espera-se que o tempo se deteriore repentinamente, especialmente nas colinas do norte e nas regiões do noroeste. Este evento é acionado por uma chegada Um novo e mais intenso vórtice ciclônicoIsto determinará uma deterioração significativa das condições atmosféricas, que serão muito perturbadas mesmo ao longo do dia. Sexta-feira, 23 e durante todo o fim de semana.

Esta nova fase de mau tempo costuma levar à queda das temperaturas, favorecendo o retorno da neve nas montanhas alpinas e nos Apeninos.

Porém, considerando a distância na previsão, é recomendável aguardar novas atualizações.