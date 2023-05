“Eu o aconselhei”

O ex-atacante rossoneri concedeu uma longa entrevista à Gazzetta dello Sport e também contou sua conversa com o português.

Mário Balotelli Ele desapareceu um pouco do radar nos últimos anos, mas a Itália certamente não o esqueceu. O ex-atacante do AC Milan e da seleção italiana atualmente joga na Suíça SiãoEste ano ele marcou 6 gols em 18 partidas.

Super Mário foi entrevistado pela Gazzetta dello Sport e suas declarações foram publicadas na edição de hoje do Rosa. O centroavante natural de Palermo falou sobre vários temas, em particular a final da Liga dos Campeões. Cidade de Manchester E entreDuas equipes que jogou em sua carreira: “Tenho recebido muitas ligações Istambul: Para evitar mal-entendidos, vou sentar no centro do estádio”.

Muitos anúncios da parte do atacante, desde a atual força do Inter, um elenco que não pode ser subestimado, até o sentimento que teve com Dzeko durante a passagem do City pela Premier League. No entanto, Balotelli também falou mais tarde sobre o Milan, e o fez relembrando a noite em que voltou ao São Siro Ele também falou sobre assistir à primeira mão da Euroderby das semifinais da Liga dos Campeões. Rafael Leão.

Balotelli está otimista sobre o Milan e seu futuro

Durante a partida entre rossoneri e nerazzurri, Balotelli esteve na arquibancada e revelou que conheceu o atacante português do Diavolo. ConversaçãoEle também lhe deu conselhos importantes.

Aqui estão suas palavras sobre isso: “A atmosfera foi uma das melhores noites. Vi muitas pessoas, outras Leo. Aconselhei-o a ficar em Milão: há um Comitê de PerspectivasCom algum reforço, pode-se dizer em todos os lugares. Segundo Paolo, este Milan tem grandes qualidades e uma base sólida para crescer nos próximos anos: “Além disso, Leo se destaca Mignon. E Reduza o tom: Eu vi florescendo em Brescia. Toda a equipe é competitiva. Quem esperaria”.

Na entrevista, o piloto de 32 anos falou sobre o passeio extraordinário. Monza Por lutar não para empurrar seu Brescia, mas do Scudetto Nápoles e a situação Nacional. Sobre esta última questão, expressou-se da seguinte forma: “Mão esquerda? Esperei sua ligação antes da Macedônia. Eu não sei o que aconteceu. Ainda E Xadrez Eles são bons jogadores, mas você precisa de um pouco mais para vencer.”.