Aquedutos e canais navegáveis ​​estão se enchendo

Esta manhã, os 18 buracos da Western Highway foram “desarrolhados” e os trabalhos de inundação começaram nos canais da costa leste.

Sob o olhar atento do prefeito de Gênova, Marco Pucci, e do vice-prefeito, Pietro Picciocchi, a água do mar começou a fluir continuamente através de um sistema de canais construído em torno do Pavilhão B Jean Nouvelle.

Os trabalhos de enchimento dos canais – numa área total de 15 mil metros quadrados com uma profundidade de três metros e meio, uma capacidade de água de 54 mil metros cúbicos e uma extensão de cerca de 450 metros – vão decorrer ao longo do dia. Uma vez concluído o processo, o Pavilhão B será transformado em uma “ilha” submersa no Mar Jean Nouvel.

“Hoje é um dia histórico para Gênova. Depois de tanto trabalho, a água finalmente se aproxima das muralhas da cidade e os genoveses poderão recuperar seu mar – Prefeito de Gênova Marco Pucci – Será um verdadeiro espetáculo. “Ocean Race O Grande Final está chegando. Obrigado a todos que trabalham todos os dias para tornar isso possível.”

Cerca de 50.000 metros cúbicos de água irão inundar o local obtido através da escavação de 94.000 metros cúbicos de terra. Buracos na eclusa oeste permitem que a água entre nos canais, ao passar para a direita e para a esquerda, e em 48 horas toda a cabeça é cortada em pedaços e retirada. Posteriormente, a eclusa oriental também será removida, momento em que o canal de 3 metros e meio de profundidade será navegável durante a Grande Final da The Ocean Race Genoa e a próxima edição do Boat Show. Estas obras permitirão a construção de mais 300 berços de atracação.

“Ver o enchimento dos canais da orla leste é um resultado desejável e uma grande emoção – explicou o vice-prefeito de Gênova, Pietro Picciocchi – gostaria de agradecer publicamente aos funcionários da Prefeitura de Gênova e às empresas que trabalham com paixão e dedicação trabalharam neste canteiro de obras muito complexo e exigente: um verdadeiro canteiro de obras no centro da cidade O “canteiro falante”, que desenvolve suas atividades no contexto de um centro de exposições, é muito bom porque dá a todos a oportunidade de ver o que se passa hoje e é símbolo de uma cidade dinâmica que quer crescer, acredita em grandes projectos e sabe enfrentar grandes desafios. É isto que somos. Genoveses que querem ir ao Corso Podesta para testemunhe ao vivo o processo de inundação do canal que dura um dia.

Um sistema de reciclagem de água tecnologicamente avançado conhecido como “thalassothermal” garantirá que a água dos canais esteja sempre limpa e limpa. A próxima fase do projeto de construção do East Waterfront, até o primeiro final de semana de junho, incluirá a demolição do píer oeste de concreto, a instalação de uma ponte para pedestres sobre o canal entre os dois novos prédios residenciais e Ballsport, e a desmontagem e remoção de grande parte do metal do Levante.