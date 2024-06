Mattarella sobre a Moldávia: ‘A desinformação russa deve ser abordada pela UE e pela NATO’ – Notícias

O presidente Sergio Mattarella está na Moldávia, onde manteve conversações com o presidente moldavo, Mia Sandu, na capital Chisinau. “As relações entre a Moldávia e a Itália são intensas e excelentes – disse Mattarella, demonstrando os sólidos laços que unem os nossos países. O nosso comércio ultrapassa os 660 milhões de euros e a presença de empresas italianas em vários sectores da economia moldava é satisfatória. contribuir para o desenvolvimento do país, a nossa amizade é grande, alimentada pela presença de uma comunidade moldava trabalhadora e bem integrada, dá diariamente um contributo extraordinário para o desenvolvimento socioeconómico do país.

A comunidade moldava em Itália é uma ponte entre os nossos países, uma ponte que assenta numa base sólida proporcionada pelos laços culturais que nos unem, como demonstra o concerto a que assistimos ontem, pelo qual gostaria de agradecer novamente ao Presidente Sandu. A campanha de desinformação russa – continuou Mattarella – está a ser impulsionada por toda a Europa e precisa de ser abordada no âmbito da UE e da NATO. A algumas centenas de quilómetros daqui, está em curso uma brutal guerra de agressão desencadeada pela Federação Russa. A recente cimeira do G7 organizada pela Itália confirmou que o nosso desejo de ajudar a Ucrânia é inabalável e continuará enquanto for necessário. Falámos também com o Presidente Sandhu – sublinhando o Chefe de Estado – sobre a importância de proteger a nossa democracia liberal, especialmente no actual ambiente internacional.

A liberdade e a democracia nunca estão garantidas, devem ser protegidas e fortalecidas. Ações de deturpação na Itália Tem alguns, a gente registra, eles não estão lá hoje. Existem muitos websites, uma tempestade desenfreada de notícias falsas e estas são formas inaceitáveis ​​de hostilidade. Espero que os códigos de conduta sejam estabelecidos pelas instituições internacionais.”

Nos últimos anos, somados à plataforma de apoio à Moldávia, a Itália disponibilizou cerca de 40 milhões de euros para ajudar os refugiados ucranianos e aliviar os efeitos da crise energética nas famílias moldavas. Esta é uma contribuição que continuaremos a garantir no futuro como parte da nova plataforma para o desenvolvimento da Moldávia”. “A Itália continuará a estar com a Moldávia no seu caminho para a UE, e confirmou. A declaração conjunta foi assinada há algum tempo pelo vice-primeiro-ministro Gerasimov e pelo vice-ministro Sirielli. “A Europa – concluiu Mattarella – representa uma comunidade de valores e normas jurídicas, graças à qual criamos um modelo de coexistência baseado na ordem democrática e na paz, no qual esperamos que os cidadãos moldavos possam em breve participar plenamente na tema” .

“Não queremos viver num país que prende crianças por criticarem o governo. Queremos viver livremente fora da Europa e estamos prontos para todos os esforços”, disse a presidente da Moldávia, Mia Sandu, na conversa. Sandu explicou que os dois principais problemas da Moldávia, a agressão e a corrupção da Rússia, devem ser combatidos restaurando a integridade dos juízes através de uma reforma judicial.

Ao vivo – Presidente Mattarella na Moldávia



.

Reprodução protegida © Copyright ANSA