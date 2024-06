Quem classificar, melhor e pior

Todas as sugestões do ponto de vista Portugal-República Checa, uma competição útil para a FantaEuropeo. Classificando quem, para cima e para baixo

Há grande expectativa pelo lançamento do anúncio Euro 2024 de Portugal. Uma parte da seleção portuguesa Grupo F com A própria Turquia, Geórgia E, precisamente o República do Che.

Este poderá ser o último Europeu dos gigantes do futebol português: Cristiano Ronaldo. O incidente madeirense provou que está em grande forma frente à Irlanda no último amigável europeu.

República do Che Venceu 4 amistosos de preparação para o Campeonato Europeu. Na verdade, a seleção comandada por Hasek não perdeu uma única partida oficial desde a vitória por 3 a 0 sobre a Albânia, em outubro de 2023.

Aqui está uma olhada nesta partida tão esperada Nosso conselho De uma perspectiva europeia de fantasia.

FantaEuropeo Tips Portugal-República Tcheca, 4 jogadores em campo

Rafael Leão (Portugal) – O atacante do Milan se recuperou de uma temporada que ficou aquém das expectativas. Porém, o camisa 10 rossonero é um grande jogador Habilidades físicas e técnicas Pode perturbar as defesas adversárias com suas rajadas nas laterais.

Cristiano Ronaldo (Portugal) – Como escrito anteriormente, este pode ser o seu O último europeu Com uma camisa de Portugal. A única coisa certa por enquanto é a sua determinação e fome insaciável de sucesso. Elementos que levaram à sua existência hoje, um 39 anosUma referência completa para a seleção portuguesa.

Praga, República Tcheca) – um meio-campista florentino É um jogador dinâmico, fisicamente forte e com grandes habilidades Inteligência tática. Contra Portugal, ele atuará atrás de dois atacantes e terá a tarefa de definir as manobras ofensivas da sua equipe. Isso é um grande negócio técnica E Imprevisibilidade Muitas vezes fazem dele um espinho nas defesas adversárias.

Šik (República Tcheca) – Ex-Roma e atual atacante Bayer Leverkusen Por Xabi Alonso. Desde o início praticamente não jogou na temporada, mas conseguiu se manter o mesmo Decisivo, quando questionado. Ele é um jogador Rápido E um equipado Grande tiro de longe.

Patrick Schick, República Tcheca (foto)

O melhor e o pior do jogo

Bruno Fernandes (Melhor) – Dominante no meio-campo de Portugal. Bruno junto com Bernardo Silva, O Metrônomo Portugal. Com as suas jogadas, o médio-ofensivo do Manchester United manteve unidas todas as tramas ofensivas da seleção portuguesa. É verdade irreversível desta equipe.

Krejci (ruim): O zagueiro moderno do Sparta Praga também tem boas habilidades organizacionais. Ele estará no centro da defesa de três jogadores da República Checa e poderá pagar as suas dívidas contra a maré portuguesa. Inexperiência E alguns problemas são mais.