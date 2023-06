“Amor não se anula na Justiça. Às 17h, a secretária do PD Ellie Schlein fala

A onda do arco-íris começa A procissão do Orgulho de Milão 2023 já começou: na liderança, para abrir a marcha, Famílias arco-íris Eles têm um trenzinho com muitos filhos, filhos de casais do mesmo sexo. “Este ano, esse orgulho para nós tem um significado ainda mais importante”, disse Angela Diomet, porta-voz da Rainbow Families em Lombard: Ontem um tribunal de Milão anulou a transcrição do filho de dois pais.

vai ficar orgulhoso aos 17 Avançar Secretaria do Pd Elly Schlein intervindo do Comitê do Partido Democrata e ao redor Ele vai falar do palco em vez das 19:00 O líder do grupo Dem acompanhou Pierfrancesco Majorino na procissão, acompanhado por sua esposa Caterina Sarfati.

Entre eles estão a vice-presidente de Milão, Leah Cuartabel, o vice-presidente da Euro, Brando Beniferi, e vários conselheiros municipais e regionais. +Riccardo Maggi e Benedetto della Vedova da Europa também compareceram. Milhares de pessoas participaram da procissão, apesar do sol escaldante.

“O amor não se anula em tribunal”: esta é a inscrição que se destaca no estandarte divulgado pela Rainbow Families. em sua carruagem. Ele cita uma decisão do tribunal de Milão que anulou o registro da certidão de nascimento de uma criança nascida no exterior de dois pais com barriga de aluguel.

está à frente da procissão Um pequeno trem que apoia famílias monoparentais Após a sentença de um tribunal de Milão ontem, os milaneses estão lutando para reconhecer seus filhos do evento. São cerca de trinta carros alegóricos, também de empresas que apoiam o Pride Partidos políticos como Partido Democrático, Movimento 5 Estrelas, +Europa, Esquerda Italiana e depois há CGIL.. O Partido Democrata tem panfletos com o slogan “Se por acaso o governo cair, vou um pouco mais longe”. e principal Outro carro alegórico apresenta Georgia Meloney como uma das protagonistas da série de televisão The Handmaid’s Tale., com a inscrição “Preconceito”. Há também referências contraditórias à grande literatura. 150 anos após a morte de Alessandro Manzoni, uma carruagem de Lecco, cenário inicial do Promessi Sposi, foi dedicada a Renzo e Lucio.

“Nós retomamos nossa guerra” da Parada do Orgulho Como a adoção por padrastos foi declarada insuficiente pelos Supremos Tribunais Internacionais, reiteramos que não vamos parar até que nossos filhos sejam reconhecidos no nascimento como todas as outras crianças italianas”, explicou. Elena Mantovani é uma das fundadoras da Rainbow Families Association Na página do Orgulho em Milão. “Até os nossos filhos têm o direito de reconhecer a sua história e a da sua família – acrescentou -. Para atingir este objetivo, redigimos uma lei com Rete Lanford que prevê o reconhecimento de nascimentos de filhos de casais homoafetivos, adoções e a restauração do casamento igualitário Uma lei foi apresentada, mas duvidamos que este Parlamento possa considerá-la. “É hora de acordar”, dizemos ao governo de Georgia Meloni Porque as famílias mudaram e não podem fingir que não mudamos.

O artigo está sendo atualizado…

“Evangelista da Internet. Escritor. Alcoolista radical. Amante da TV. Leitor extremo. Viciado em café. Cai muito.”