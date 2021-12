Mini-lockdown de Ano Novo (apenas para cera?) Pedido de compressão da Omicron

Redução de Baixo verde Em 6 meses. Dever de vacinação para funcionários da administração pública. Teste de troca para quem foi vacinado e deseja participar de grandes eventos. Dois dias depois, após reunião da Sala de Controle e do Comitê de Ministros, usa a compressão. Governo Drake Quer se defender de Omigron diferente O novo governo está tomando forma. Com uma hipótese em cima da mesa: Mini-lockdown para o Ano Novo. O toque de recolher será aplicado da noite de 31 de dezembro a 1º de janeiro. Mas no final só foi capaz de estender Sem Vox. Ao discutir a certificação verde Govit-19 Fortalecido para os passageiros de ônibus e metrô.

Estudo de ministério

Mario Tracy No entanto ele quer esperar pelos resultados Estudo do ministério No Omicron antes de se mover. Atualmente, a variante está se estabelecendo rapidamente Delta. Explique hoje República As estimativas mais cautelosas são de que o peso total é atualmente positivo Certificados Dez vezes mais do que há duas semanas. Com um percentual de 2,5 a 3% ante 0,2 no dia 6 de dezembro. Epidemiologista da Universidade de Milão Carlo Laveccia No entanto, ele acredita que o percentual está subestimado e, entretanto, o Omicron já atingiu 10% das infecções. Mas leva pelo menos uma semana para obter resultados definitivos. Roberto Speranza Portanto, apenas os dados primários serão fornecidos ao primeiro-ministro na quinta-feira, 23 de dezembro. O governo vai decidir.

Enquanto isso, a gestão é dividida internamente entre tomadores de pênaltis e aperturistas. A máscara externa obrigatória é uma das regras aceitas. Acordo para reduzir a duração do Green Pass para nove meses no momento. Estamos falando de cinco ou seis. Por outro lado, discute-se muito sobre a obrigatoriedade de teste para comparecer a eventos importantes. Nem os governadores nem alguns dos ministros. E os especialistas apontam até que vai demorar um pouco Ação punitiva Contra os vacinados. Até o Ministro da Cultura Tario Francini Isso é contraditório. Bem como o chefe da administração pública Renato Brunetta. No entanto, isso empurra o dever para os servidores públicos ou para o emprego em todo o mundo.

Passe super verde para ônibus e mercados?

Outra hipótese que continua a circular é o passe verde reforçado para transporte público. Já estava na mesa durante o último pedido. O Courier della sera Ele escreve que quem vai ao bar ou restaurante também pode pedir um certificado. O dever de vacinação é o último recurso. Bem como imposto Máscara Ffp2 Apenas para transporte público. Os equipamentos de proteção individual irão garantir maior segurança. O problema aqui é o preço alto. Segundo o jornal, é quase certo que o governo fará uma série de recomendações para banquetes e banquetes. Para controlar a infecção durante essas reuniões familiares, é considerada uma possibilidade para o vírus.

A proibição de festas de rua e manifestações já foi implementada por algumas regiões, que vão acabar com a ordem do Drake. Por outro lado, a hipótese de teste para bares, restaurantes, teatros e teatros foi rejeitada: porque o custo de uma saída à noite, incluindo ingressos e almofadas, seria proibitivo. Nesse ínterim, ele sempre permite que você saiba República, 60 casos foram diagnosticados na Policlínica de Karachi, em Florença. Alguns dos que tiveram resultado positivo também compareceram a uma festa de Natal de profissionais de saúde. Muitos casos foram relatados recentemente, e a opinião geral entre os especialistas é que há uma grande redução na notificação devido a problemas de sequenciamento. Que deve ser fortalecido. Mas isso exigirá mais pessoal.

Fechadura de ano novo

Hipótese de bloqueio de ano novo – Propagação Mesmo nos últimos dias – fale em vez Imprimir. A difícil divisão do governo está pressionando para que feche da noite de 31 até o amanhecer. Mas no final o toque de recolher de ano novo foi imposto apenas aos que não haviam sido vacinados. Nesse caso, a regra é que apenas os titulares do Passe Super Green podem sair no horário especificado. Outros precisam ficar em casa. De acordo com o jornal, o conceito de vacinação obrigatória para todos os trabalhadores e estudantes entrou em colapso. Por outro lado, o governo acredita que o processo será aberto depois do Natal.

Portanto, em resumo, existem três intervenções que agora são consideradas seguras. Em primeiro lugar, reduzindo o Green Pass para 6/7 meses, concordam os especialistas, e embora o período já tenha sido reduzido para um mês, não parece haver qualquer atrito político. Em segundo lugar, o uso de máscara ao ar livre é uma medida simbólica, pois muitas regiões e municípios já a utilizaram com seus próprios regulamentos, e isso já é esperado durante as reuniões. Terceiro, é um tampão obrigatório de acesso a teatros, concertos e discotecas, mesmo para os vacinados, o que é considerado imprescindível pelos especialistas em função das festas de fim de ano. O governo decidirá sobre o resto no último minuto.

