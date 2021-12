De acordo com o portal English Football London, o Chelsea Ele vai ficar de olho no meio-campista português Ruben NevesAtualmente trabalhando em Wolverhampton.

O contrato é com um diretor Lucidanian nascido em 1997 Lobos Até junho de 2024 e os Blues podem ser forçados a pagar uma quantia substancial para arrebatá-lo da Geolonery. Neves é uma cirurgia que promete ser dura porque chama a atenção Arsenal e Manchester United, Que acionará o lance para o jogador.

Leia mais: Arsenal, próximo ao Ruben Neves de Wolverhampton

Meio-campista central com pés bons e excelente visão de jogo, Ruben Neves Crescendo na juventude PortoEle fez sua primeira estreia na equipe na temporada 2014/2015. Pelo clube português vai disputar 86 jogos em 3 temporadas, com 4 golos e 3 assistências no total.

No verão de 2017 passa Liga Premiada 10 milhões de euros em Wolverhampton. Com os Wolves em cinco temporadas, ele se estabeleceu como um dos mais interessantes meio-campistas / diretores de estreia e se tornou o ponto focal do jogo de sua equipe.

Na atual temporada, ele disputou 17 partidas pelo campeonato com 1 gol e 1 assistência. São 26 partidas pela seleção portuguesa, nas quais venceu Liga das Nações Em 2019.