Movimentos entre regiões quando o Natal de 2021 requer passe verde em amarelo e branco: Regras

Existem pequenas diferenças entre a área amarela e a área branca, mas não em termos de movimentos entre regiões e municípios. Veja como você pode se locomover e aonde ir durante as férias de Natal.

As cores das regiões mudam e, como resultado, algumas das regras também mudam. Itália Está dividido entre as áreas brancas e amarelas E fique nesta posição pelo menos até o Natal. Por algumas semanas, o governo lançou o FAQ, Na forma de uma mesa, Para esclarecer todas as dúvidas sobre as novas regras: começando pelos movimentos entre as áreas brancas e amarelas. Desta forma, foi explicado qual o passe verde (se super ou ritmo) necessário para viajar ou se o certificado verde é realmente obrigatório. No entanto, entre a área branca e a área amarela, Regras Eles são praticamente idênticos: a diferença significativa é sobre a máscara externa, que é forçada de volta para o amarelo, mas praticamente não há diferenças em termos de movimentos.

Movimentos entre regiões da Zona Amarela, regras para o Natal e Reveillon

Entre o Natal e o Ano Novo, milhões de italianos viajarão para encontrar suas famílias ou amigos, mas existem regras que devem ser respeitadas para cruzar as fronteiras regionais. Em seu próprio veículo, como um carro ou motocicleta, um certificado verde não é necessário, enquanto aqueles que usam o transporte público devem ter um passe verde básico (incluindo um buffer que pode ser obtido) para tudo, desde trens a ônibus e aviões de longa distância . As regras de viagem, sejam amarelas ou brancas, não mudam.

Precisa do Super Green Pass para passar entre as áreas amarelas?

Não há necessidade do Super Green Pass para viajar entre as áreas amarelas. Certificado verde reforçado, de fato,Isso é necessário para outras atividades, Mas não para viagens. No transporte público, será necessário um passe verde básico, que pode ser obtido por meio de um teste diagnóstico negativo, enquanto a certificação não é exigida se você estiver viajando em seu próprio veículo.

Você precisa de uma troca para se deslocar entre as regiões no Natal?

Para quem viaja entre as áreas – amarela ou branca – com transporte próprio, não há cheque verde ou certificação. Porém, a conversa é diferente para quem usa o transporte público: neste sentido A vassoura é fornecida Você precisa de um passe verde básico para entrar em ônibus, trens ou aviões. A verdade é que, se o passe verde é obtido pela recuperação de uma vacina ou doença de Govt, ele é válido.

Regras para se locomover de carro e moto

A regra de que as pessoas não devem morar juntas em um carro ainda está em vigor. Se você pertence à mesma família, não há problema, mas se você é de fora, definitivamente deve respeitar a distância no carro. Apenas o motorista deve ficar na frente, com até duas pessoas em cada fila atrás dele. Portanto, no caso dos cinco assentos clássicos, pode haver três de vocês, incluindo o motorista. Um na frente do volante, dois atrás. Tudo, claro, com máscara.