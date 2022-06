“Vou levá-lo para Madrid”

José Mourinho fala sobre o mercado de transferências e sua Roma: O anúncio para a mídia portuguesa faz os torcedores do Kialoroci sonharem.

Ainda há muita emoção para vencer na liga de conferências. José Mourinho Tem um humor avassalador e mostra isso através de cartas postadas nas redes sociais ou entrevistas publicadas na mídia.

No último bate-papo do jornal português Em Bola, o treinador da Roma também falou sobre o mercado de transferências. Os treinadores raramente pensam em jogadores para comprar, mas algo especial é especial.

O apelo ao clube é claro e Friedkin está bem ciente das exigências do treinador para a próxima temporada. Então Liga da ConferênciaO objetivo da equipe do Capitol será se classificar para a Liga dos Campeões, o que exigirá as pessoas certas. Mourinho Ele tem algo especial.

Sobre o jogador Mourinho: “Não posso comprá-lo com o meu visto”

Pouco antes da notícia chocante do ambiente da Clorose, José Mourinho Roma deu algumas respostas interessantes no mercado de transferências. Claramente, o meio-campo Clorose será redesenhado, Presidente Mkhitaryan deixouDecidiu não assinar a renovação e não aceitou a oferta do Inter.

A Capitol tem um futebolista português sobretudo nos motivos da sua empresa, que os adeptos já conhecem. Na verdade, Sérgio Oliveira O empréstimo foi feito pela Roma durante a sessão do mercado de câmbio de inverno. No entanto, Mourinho Quero adicionar o meio-campista de volta ao seu time: “Se eles querem pedir emprestado novamente (Cartão pertence à porta, ed) Vou levá-lo direto para Madrid, onde ele está comemorando seu 30º aniversário“.

Ontem Olivera chegou a uma figura redonda, quem sabe se ele teria expressado o desejo de jogar na Serie A novamente para seu aniversário. Especial mais tarde acrescentou: “Não sei como comprar o Sergio com certeza, claro que meu visto não vai permitir – Mau Piadas – Eu quero que ele esteja conosco, mas vamos ver. O mercado é complicado para mim e sei que não posso fazer compras na Avenida de Libertad“.

Meio-campo Roma, pronto para a revolução: todos os propósitos

Se Mkhitaryan se despedir, a Roma terá que investir uma quantia substancial de capital para um meio-campista de ponta. Estará na lista de desejos Isco, O próximo jogador livre. Um jogador com um passado importante, mas nos últimos anos deixou algo desejável em termos de desempenho e aparência em campo.

Os alvos de Mourinho também são muito jovens Faguno Farias, Médio-ofensivo ou segundo avançado de 20 anos. Custo: 12 milhões de euros. Ele joga na Argentina e é um promissor jovem futebolista sul-americano.

No entanto, na direção, haverá muitos nomes de interesse para a equipe de treinamento da Kilorose. Em primeiro lugar, Mourinho aprecia Ruben Neves De Wolverhampton. Estará mesmo entre as compras em potencial Pissoma De Brighton. E claramente, pode estar na moda novamente em Trigoria XhakaAntigo interesse do treinador português.