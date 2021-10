Sucesso incrível na missão, Konov recapturado! – Jogos OA

Jonathan Milan Ele é formado em Compilação de Desempenho de Capital Campeão europeu em esforço pessoal. O azul foi simplesmente brilhante no Velódromo de Grensen (Suíça), onde realmente está A Rússia dominou a final contra Lev Kono: O recém-chegado de 21 anos (ele apagou sua vela em 1º de outubro passado) foi empurrado da paralisação desde o início, como um motor em plena velocidade, Ele rasgou o inimigo para alcançá-lo perto de 3.500 metros.

Friulian é tão Ele pegou seu oponente bem antes de 4km (Duração do teste) e não conseguiu completar seu desempenho para chegar ao final cronológico: um tráfego de 2.000m às 06.123 e 2: 06.922 que são provavelmente 4’05 “Ele imprimiu 4: 05.750 nas eliminatórias da manhã, 3.167 à frente de Kono.

Nativo de Dolmeso, Tentativa da equipe campeã olímpica de Tóquio 2020, Conquistou a quarta medalha continental após o trio de 2020, em que perdeu a medalha de prata ao pescoço na final contra o português Ivo Olivera. Itália promove outro Campeão em atraente empreendimento pessoal (Infelizmente não incluído no programa olímpico de teste), Filippo Kanna é a especialidade que conquistou quatro medalhas de ouro no Campeonato Mundial (2016, 2018, 2019, 2020). O Campeonato Mundial será realizado em Rúpias em duas semanas …

O mesmo Filippo Kanna escreveu em uma mensagem Enviado para comentaristas do Eurosport: “A diferença entre eu e Jonathan é que na idade dele eu não fiz 4’04. Tenho que me apressar para criar um recorde mundial, senão ele viráA temporada de atletismo de Jonathan Milan, com quatro e títulos europeus, foi realmente incrível com o ouro.

Foto: Federciclismo