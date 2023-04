Colombo, Pesella e Banda da Confirmação

Após o melhor período entre janeiro e fevereiro, o Lecce Ele vive um momento muito positivo em termos de resultados. Contra o próprio jogo Udinese Esta é uma oportunidade para os apúlios saírem da espiral negativa e encontrarem pontos de salvação. alvo estéreis Assim fica esquecido Derrotado no San Siro vs Milão. Antes do encontro, o treinador dos Giallorossi falou em conferência de imprensa.

Lecce-Udinese, palavras de Baroni

Marco estéreis analisou a próxima partida contra Udinese: “Será uma partida importante para a nossa carreira. A equipe deve ter confiança e fé em suas habilidades. Devemos jogar com foco, espírito e determinação de Lex. Tivemos azar contra o Milan, mas nos últimos três jogos contra o Napoli. , temos muitos chutes a gol de nossos adversários, mas sabemos que isso não é suficiente.”

Em solteiros: “Vamos começar como um franqueado Colombo. Pesela Teve febre e problemas estomacais ele não é treinado. Gallo e Gendrey vão jogar bem. A banda? Estou pensando em usar um suporte. Gonzalez nos dá tamanho e é preciso”. Sobre fãs: “Todos temos que estar unidos e harmoniosos para atingir o objetivo. Precisamos do apoio deles”.