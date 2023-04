UE lança novo acordo de estabilidade, Notícias

Um acordo de estabilidade mais “equilibrado”, mas com disposições mais “eficazes”, que ainda estaria em vigor de acordo com as regras, mas reduziria a dívida “gradualmente” em vez de suspensa em 2020. É, segundo a comissão, de “reformas” e “investimentos” que a UE tanto necessita no novo ambiente geopolítico. O Comissário deve ser citado Paulo GentiloniO antigo Pacto de Estabilidade está “chegando no seu tempo” e a Europa não pode se afastar da imagem de “baixo crescimento” e “alta dívida”. A Comissão Europeia apresentou em Bruxelas propostas legislativas ansiosamente esperadas para reformar o quadro de governação económica da UE.Os ministros das Finanças devem permitir a primeira transferência ou, pelo menos, posicionar-se no Conselho, no Ecofin e no Eurogrupo informal em Estocolmo com vista às negociações.

Formalmente, conforme informado por fontes da UE, O documento não estará na mesa do Ecofin antes de junho, porque o trabalho técnico de nível especializado precisa ser feito primeiro, o que pode começar na próxima semana. A proposta da comissão não está na agenda de Estocolmo, mas, explicou um alto funcionário da UE, está a ser “seguida de perto” e será certamente “discutida à parte”. O Face ao quadro suspenso em março de 2020, as propostas legislativas introduzem várias inovações., quando a União Europeia foi atingida pela pandemia de Covid-19, os estados tiveram que subsidiar suas economias para evitar a desertificação. Em essência, os Estados-Membros que ultrapassem os limites máximos de 3% do rácio défice/PIB e/ou 60% do rácio dívida pública/PIB devem cumprir trajetórias orçamentais específicas de médio prazo que reduzam o défice abaixo. 3% e manter a dívida em trajetória constante de queda. Estes programas têm uma duração de quatro anos, podendo ser alargados até sete em troca de investimentos e reformas de acordo com as prioridades da UE.

O ajuste fiscal resultante será mais “gradual” do que o exigido pelas regras suspensas em 2020, sublinhou o comissário da Economia, Paolo Gentiloni, e por isso mais credível. O ex-primeiro-ministro lembrou aos observadores que a proposta parecia levar em conta as preocupações dos países nórdicos de que não havia “italianos” ou “apenas pombos” na comissão. E, como observou um alto funcionário da UE, lembrou Gentiloni, a Comissão deveria colocar propostas na mesa que alcançassem um “consenso” entre os Estados membros que ainda têm posições “diferentes” sobre o assunto. Para o ex-primeiro-ministro, depois de mais de três anos de trabalho (a primeira abordagem da Comissão à reforma do Pacto de Estabilidade foi pré-pandemia), “um ponto em que estou muito satisfeito” porque “trabalhei muito”.

O A trajetória de ajuste traçada pela comissão será feita sob medida para cada estado, mas também incluirá uma exigência ‘horizontal’ para países com déficits acima de 3% do PIB.: Um ajuste anual mínimo igual a 0,5% do PIB, segundo uma fonte da UE, que a Itália certamente superaria no caso de um ajuste de quatro anos e no caso de um ajuste de sete anos, “em torno” desse valor por um período “significativo” de sete anos. O presidente do IT Group, Marco Zani, divulgou uma tabela nas redes sociais que exigiria um ajuste anual de 0,85% do PIB da Itália, cerca de 15 bilhões de euros, em uma trajetória de quatro anos. Na trajetória de sete anos (onde a Itália pode atingir a meta), a média é de 0,5% nos primeiros quatro anos e de 0,25% nos últimos três. Não existe uma ‘regra de ouro’ para quem trabalha com digital ou segurança, ou seja, tratamento especial para investimentos ‘verdes’. No entanto, os estados membros podem solicitar uma extensão do caminho de retorno de quatro para sete anos se implementarem reformas e investimentos na transição verde e digital ou no setor de defesa. Para Gentiloni, é “outra forma” de obter “mais ou menos o mesmo resultado”.

Resta saber se isso será suficiente para a UE fazer o investimento maciço para enfrentar a transição verde, aumentar os gastos militares e combater com credibilidade o ressurgimento do nacionalismo russo, como exige a OTAN. No entanto, um alto funcionário da UE observou que, se esses investimentos não forem “sustentáveis”, eles simplesmente não serão feitos. Não se preocupar com a “sustentabilidade” da dívida pública, observou ele, acabaria levando as economias da Europa ao “crash”. O objetivo da reforma é tornar o Pacto de Estabilidade “tão coerente quanto possível” com a agenda de prioridades da UE, tendo em conta “não só o clima”.

Ao ministro da Economia Giancarlo Giorgetti A proposta da Comissão é “definitivamente um passo em frente, mas nós – sublinha – concordamos que não é assim do cálculo dos parâmetros de cumprimento do cálculo dos custos-alvo, incluindo os típicos do PNRR digital e do Green Deal. Todo investimento custo, pois é adequado e gera dívida para o novo acordo, avaliação criteriosa deve ser feita, portanto, é preciso priorizar apenas aquelas despesas que realmente geram impacto positivo significativo no PIB”. Por um lado, a Comissão pede para investir na transformação verde e digital, mas, por outro lado, como Valdis Dombrovskis disse muitas vezes, “dívida é dívida”, pelo que os investimentos também são calculados de acordo com as prioridades da UE. Para fins de avaliação do cumprimento dos parâmetros orçamentários: Existe um conflito e resta saber se estender a trajetória de ajuste para sete anos seria suficiente.

A reforma proposta também prevê Simplificação extrema de parâmetros: Passamos a um único indicador, a evolução da despesa pública líquida, deixando de lado um grande número de indicadores não observáveis ​​que ainda caracterizam o quadro regulamentar existente (e suspenso). Parâmetros como a redução do saldo estrutural e a matriz de requisitos de ajustamento financeiro, que só são compreensíveis para os técnicos e em alguns casos são controversos por resultarem de avaliações algo arbitrárias, são agora pelo menos formalmente inválidos. No entanto, um alto funcionário da UE observou que “o crescimento potencial fará parte de qualquer avaliação da sustentabilidade da dívida”. A simplificação passa por uma maior qualificação do marco regulatório: o parâmetro gasto público líquido, disse o vice-presidente executivo Valdis Dombrovskis, é “observável” e está sob “controle direto” dos governos, portanto “não há mais desculpa” para não cumprimento dos compromissos assumidos.

O O novo marco regulatório facilitará as sanções aos países que não cumprirem as regras.. Não apenas isso. O procedimento de crédito, que ainda não foi implementado, será utilizado com mais facilidade, pois equivale a uma “bomba nuclear”. Para os Estados-Membros, o quadro revisto deverá ser menos oneroso do ponto de vista processual: em vez de emitir recomendações orçamentais anuais, a Comissão centrar-se-á no cumprimento dos critérios de despesa. Os países devem apresentar relatórios anuais, concentrando-se na implementação e não no planejamento. Estão previstas salvaguardas para suspensão temporária de regras a nível da UE e nacional, que podem ser acionadas em casos excecionais (como aconteceu com a pandemia de Covid-19).

As propostas legislativas serão agora discutidas pelos Estados membros: o objetivo é concluir o trabalho legislativo até o final do ano.Também é conveniente para os países, destacou Gentiloni, já que a cláusula de salvaguarda expirará no início de 2024. Um alto funcionário da UE acredita que há “tempo suficiente” para os estados se posicionarem e se confrontarem, concordando em uma posição de negociação “até o final do ano” que daria início às negociações entre as instituições do bloco. O Parlamento Europeu concordou por conta própria. O Pd Brando Benifei, chefe da delegação, sublinhou que a Câmara está pronta para o fazer de imediato. O primeiro partido do governo majoritário, os Irmãos da Itália, manifestou uma posição cautelosa, mas está disposta a negociar para melhorar a proposta, ao mesmo tempo em que reclama da rigidez em relação às hipóteses iniciais (resultado de pressões da Alemanha, embora não não conseguir tudo. Pedimos). Hollande, presidente da Frugals, acolheu bem a proposta, que espera que leve a uma redução das dívidas dos países mais endividados.