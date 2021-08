Vem com Onefootball, Serie A e muitos mais

Transmissão – OneFootball Possui os direitos de transmissão de jogos ao vivo de várias ligas e torneios em todo o mundo. O contrato inclui Uma liga, Mas também Primara Liga Portuguesa. O aplicativo também mostra os destaques do campeonato italiano, que começa à meia-noite após cada partida. Esta oferta prova que OneFootball é um ponto de referência sobre ser transmitido gratuitamente na Itália. As melhores partidas das 12 partidas estão disponíveis de forma totalmente gratuita para os usuários. Campeonato da Série A e Português, Campeonato Escocês, Liga dos Campeões Asiáticos, Qualificação por Equipa Asiática para o Mundial de 2022, Campeonato Mexicano, Campeonato Japonês, Campeonato Chinês, Liga dos Campeões da América do Norte e Campeonato USL.