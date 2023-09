Greve dos transportes em Roma, 29 de setembro de 2023: todas as informações

A greve foi reduzida de 24 horas para 4 horas. O Ministro das Infraestruturas e Transportes, Matteo Salvini, assinou o despacho de greve dos trabalhadores dos transportes públicos locais prevista para sexta-feira, 29 de setembro, pela Usb a nível nacional. Conforme consta da nota do MIT, a mobilização que afecta a rede Atac de Roma (autocarros, eléctricos e metro) e os autocarros periféricos geridos pela Roma Tpl, bem como os veículos e caminhos-de-ferro Cotral anteriormente fornecidos a Roma Lido, será reduzida para 4 horas. ao longo do dia anunciado por Roma Viterbo.

Uma greve de quatro horas na sexta-feira, 29 de setembro

O sindicato de base anunciou greve. As razões para a rebelião declarada incluem o cancelamento do aumento das tarifas de serviços e energia, o congelamento e o controlo dos preços dos produtos primários e dos combustíveis, a redução dos gastos militares e dos envios de armas para a Ucrânia e a exigência de investimentos económicos. Para todos os serviços públicos essenciais, combater os salários iniciais como penalidade, garantindo a utilização de contratos de primeiro e segundo níveis para trabalhadores recém-contratados e, como explicou Usb, “a necessidade de mudar uma escala que valoriza a poupança e é grosseira e feia”. garante serviços de má qualidade e bons lucros para empresas com baixos salários.Muito dinheiro público é queimado através de contratos e subcontratos para empresas que o fazem.

Isto inclui a protecção dos trabalhadores e dos serviços, a introdução do crime de homicídio no trabalho, um salário mínimo legal de 10 euros por hora contra contratos atípicos e trabalhos perigosos, e o livre exercício do direito à greve. Uma Lei de Representação que quebra os monopólios construídos sobre organismos públicos essenciais e organismos sindicais e a cumplicidade entre sindicatos.

Uma greve da mídia em Roma junta-se a protestos anteriores

Tendo em conta as greves anteriores, a greve de 24 horas de 17 de fevereiro de 2023 em Attock teve uma participação de 37,9% para as operações de superfície e de 18,4% para a operação de túneis e grandes comboios, enquanto a greve de 4 horas de 24 de julho de 2023 teve 26,8% para operações de superfície e 10,8% para operação de túneis e ferrovias licenciadas.

A anterior greve nacional de 24 horas convocada pela Usb no último dia 20 de maio viu a Cotral registrar 17,6% de participação.