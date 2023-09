Uma ponte musical entre Nápoles e Lisboa em Brindisi

O “Festival Barroco Leonardo Leo” regressa a Brindisi no sábado, 30 de setembro, pelas 20h30, no Claustro de São Benedetto, com o concerto “De Nápoles a Lisboa”. O Barroco Triunfante”, composta pelo Concerto Iberico Ensemble, dirigido por João Geniro ao cravo. No centro está a música como vetor de contaminação e o legado da escola musical napolitana na Península Ibérica, Domenico Scarlatti e outros compositores da sua época, como Carlos Seixas, activo em Nápoles e Lisboa. Mantém um forte sotaque lusitano. Quando a sua influência, corajoso e requintado. A fórmula “bilhete invertido” aplica-se ao concerto: o bilhete é pago no final – preço 3 euros – informação T. 347 060 4118.





A ascensão ao poder de Dom João V em 1706 conduziu a uma grande mudança cultural em Portugal, que se traduziu numa ruptura profunda com a tradição hereditária no campo da música. O novo gosto musical promovido pela rainha D. Maria Ana da Áustria introduziu o barroco italiano e os modelos da escola napolitana por toda a Europa, colocando estilisticamente a música portuguesa no mesmo nível de outros países. O repertório da Capela Real de Lisboa foi quase totalmente destruído durante o terramoto que abalou a capital em 1755, e destruiu a extraordinária biblioteca musical de D. João IV, conhecida como uma das maiores e mais completas colecções musicais da época. A primeira parte do catálogo daquela biblioteca, que felizmente sobreviveu, testemunha o cunho impressionantemente cosmopolita da corte portuguesa.





No verão de 1720, um jovem compositor deixou a Itália para vir para Lisboa, na corte de D. João V. Assim começa a aventura humana e musical de Domenico Scarlatti, filho do grande Alessandro. Um homem gentil e dolorido, inseguro de suas habilidades, capaz de se afastar de tudo. A sua função na corte era ensinar música à filha do rei, Maria Bárbara de Bragança, uma estudante surpreendentemente talentosa que mais tarde se casaria com Fernando de Bourbon e se tornaria rainha de Espanha. A relação entre Domenico Scarlatti e esta mulher duraria a vida toda. Seria o verdadeiro núcleo, a verdadeira força vital do talento do compositor napolitano. Suas famosas sonatas, executadas pelos maiores pianistas do século XX, nasceram como exercícios para as mãos de uma criança. A troca entre mestre e aluno só termina com a morte do músico: uma colaboração em nome da música, uma história de uma era de guerras, rivalidade entre famílias reais europeias, forças opostas e fusões culturais e musicais. Especificamente. Morrendo em 1758 (um ano depois do maestro), Maria Bárbara legaria as sonatas impressas ao grande castrado Farinelli, que as levaria para a Itália. Ricos volumes estão agora preservados na Biblioteca Marciana em Veneza e na Biblioteca Palatina em Parma, um exemplo memorável de patrocínio feminino.





Quando Scarlatti chegou a Lisboa, a pequena Maria Bárbara já desenhava um talento italiano: Corelli, Monteverdi, Albinoni. A música sacra em Portugal do século XVIII sofreu influência italiana: compositores como João Rodríguez Esteves e Antonio Teixeira adotaram elementos do estilo napolitano na sua música sacra, introduzindo novas harmonias e melodias no género. Da mesma forma, muitas produções teatrais italianas desembarcaram em Portugal, permitindo aos portugueses desfrutar e apreciar o sabor e a beleza dos principais centros culturais dos estados italianos. A música de câmara e a música instrumental em Portugal foram influenciadas pela tradição musical italiana. Compositores como Carlos Seixas, que teve a oportunidade de colaborar com Domenico Scarlatti, mostraram claramente uma inclinação italiana nas suas composições para instrumentos como o cravo. Pessoas como Sousa Carvalho estudaram em Itália. A influência italiana foi ainda mais evidente na ópera e na música vocal setecentistas, que na segunda metade do século ganharam uma clara prevalência face à música instrumental na vida musical portuguesa: à exceção do já referido Carvalho, Francisco, lembremo-nos. De Almeida e Marcos Portugal, o grande compositor de ópera português.





A penetração do sistema cultural português foi, de qualquer forma, favorecida pela abertura incentivada pelo soberano em exercício. Uma verdadeira primavera marcada por um forte impulso à cultura e à ciência. Não há dúvida do fascínio que a cultura italiana teve por Dom João V e é notório o interesse do monarca português pela música sacra italiana. A ópera musical também se tornou comum em concertos sagrados e grandes eventos comemorativos que atraíam cantores e músicos da Itália.





Claustro de San Benedetto • Brindisi

De Nápoles a Lisboa. Barroco Triunfante

Solistas da Orquestra Barroca Concerto Ibérico

Philippa Oliveira, flauta

Lorenzo Collito e Lisa Ferguson, violino

Inês Coelho, violoncelo

João Geneiro, concertino e cravo