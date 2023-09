O corpo foi encontrado em um porão via Delle Agassi

Choque onde o cadáver do homem é encontrado em Centocell. Inquilinos de um prédio na Via Delle Agassi relataram um cheiro forte vindo do porão. Então, a polícia encontrou o corpo sem vida do homem em estado de decomposição.

Um pedido de intervenção foi feito ao 112 na sexta-feira, 29 de setembro, às 13h, de um prédio não muito longe da Piazza dei Pini. Os policiais encontraram o homem uma vez no porão do prédio – deitado na cama – mais tarde identificado como um homem marroquino de 50 anos que estava sem teto.

Pelas hipóteses iniciais dos agentes da delegacia de Prenestino, que escutam os inquilinos do prédio Centocel e entregam as investigações, o homem conhecido por todos como Hasan já havia feito alguns pequenos trabalhos no passado. Cave para um morador no apartamento do imóvel.

Terminada a obra, o homem terá aí encontrado abrigo, presumivelmente depois de ter feito uma cópia da chave de acesso ao primeiro andar. Montando uma cama com um berço e alguns móveis, ali ficava, consciente de que os inquilinos raramente frequentavam os porões.

Sem sinais evidentes de violência no corpo, o corpo do homem foi entregue às autoridades judiciais. Uma autópsia foi organizada. De acordo com conclusões preliminares, o homem de 50 anos morreu de causas naturais.

Como permaneceu muito tempo acamado, a única coisa que assustou os moradores foi o forte cheiro que se seguiu à sua morte, após o que ligaram para um único número de emergência.