Benfica vence Porto no clássico português

Uma vitória no Clássico para se preparar para a Liga dos Campeões. Quatro dias antes do jogo contra o Inter, em San Siro, o Benfica de Roger Schmidt venceu um grande jogo contra o Porto por 1-0, com o regular Di Maria a marcar 6 golos esta temporada. Depois de perder o primeiro jogo europeu frente ao Salzburgo, por 2-0, devido a um cartão vermelho aos 13 minutos, Hernardos derrotou a equipa de Goinção de forma semelhante. Nerez, Rafa Silva e Fideo foram imparáveis ​​para o adversário, que se superou aos 19 minutos e correu o risco de receber outro cartão vermelho pouco depois. João Mário e os seus companheiros marcaram na segunda parte para se afastarem da liderança da Liga portuguesa com 18 pontos, +2 à frente do Porto e do Sporting, embora não tenham entrado em campo no fim-de-semana.

Aqui estão os benefícios – Em comparação com a temporada passada, alguns artistas mudaram. Neves, de 19 anos, é intocável no meio-campo, enquanto Koko – que chegou do Feyenoord – dita o tempo de jogo. Na frente, Musa, atacante pós-Ramos, é especialista em abrir espaços para a entrada dos laterais. A nível táctico, o Benfica ainda depende muito da sua classe de médios ofensivos: o ex-jogador do Inter, João Mário, é titular no banco, enquanto Di Maria, Rafa Silva e Nerez são titulares. Schmidt confia na imaginação deles, graças aos seus flashes: saber como a partida pode mudar com dribles, chutes de longa distância, sobreposições e inserções de livros didáticos.

Primeira metade – “O Clássico”, como se chama em Portugal, dá sempre espetáculo e mesmo o último jogo não decepcionou as expectativas. Diante de mais de 60 mil espectadores, o Benfica começou bem e fez imediatamente o 1-0 com um remate de fora de Di Maria. O melhor que o Porto pôde ver em quinze minutos, mesmo que Barro e Pepe tenham atingido uma barreira composta por Otamendi, o menino prodígio Antonio Silva (contra o Salzburg, fora contra o Inter) e o guarda-redes Trubin. Perseguido por Nerasuri no verão. A equipe de Conceição elevou o centro de gravidade e pagou as consequências: aos 19 minutos Nérez correu com a bola, Cardoso derrubou e foi expulso. Os visitantes defendem-se colocando em campo Zé Pedro, defesa-central, mas continuam a jogar defensivamente em alta. O perigo é considerável, já que o Benfica é mortífero no contra-ataque. Com efeito, aos 33 minutos, Rafa Silva queimou os adversários e cabeceou para o gol, mas foi derrubado por Garmo, que foi dispensado pelo árbitro – após revisão em campo – e se limitou ao cartão amarelo. READ Um deslizamento de terra em Cervinia na estrada regional Valtournenche, deixando cinco mil pessoas retidas durante a noite