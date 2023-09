Meloni, Soluções Estruturais para Migrantes. Macron à ANSA: ‘Foi encontrada uma abordagem comum’ – Notícias

Se a Alemanha insiste em “retroceder” na regulamentação das ONG, a “Itália contraproposta”. Georgia Meloni deixa cair sua bolsa em Berlim. E em Malta recebe as “articulações” da Med9, com aparente apoio Emmanuel Macron Para um plano de 10 pontos Úrsula van der Leyen: O primeiro-ministro alerta se não forem encontradas “soluções estruturais” para enfrentar a perigosa crise migratória que “sobrecarregará a todos”. Devemos ser “sérios”, reitera, em relação à imigração e à gestão das finanças públicas.

“Não há medo, quanto ao spread ou aos mercados”, disse Meloni aos repórteres, acrescentando que o spread entre o Bund e o PDP atingiu 200 pontos após o briefing de Nadef. Também introduz o tema do governo “tecnológico” com a piada “Você já preparou a lista de ministros..” A preocupação com a propagação nos últimos anos, “acima de tudo, vejo-a nos desejos daqueles que imaginam que um governo eleito democraticamente deveria voltar para casa”. Hope, diz ele ironicamente, é “uma das suspeitas de sempre”. Mas “Enquanto isso, a Esquerda continua a compor a lista ministerial do governo conservador que governamos”. A resposta do Partido Democrata é “controversa”. Meloni apresentou-se aos jornalistas durante uma pausa nos trabalhos da cimeira UE-Mediterrâneo, após uma discussão de meia hora com Macron e a presidente da Comissão Europeia, Ursula van der Leyen, sobre o plano de ação lançado em Lampedusa. O Presidente francês diz que a onda que atingiu a ilha italiana é “excepcional” e que “devemos todos mostrar solidariedade para com a Itália e os portos”, acrescentando que “vamos apoiá-la e propor aos nossos colegas que a implementem o mais rapidamente possível “. Descida “.

Encontra-se também uma linha no documento final do Med, principalmente no capítulo sobre migrantes, a necessidade de uma resposta europeia unificada, com foco nas fronteiras externas e em África, as posições italianas com referência explícita ao “processo”. Roma”. E o acordo sobre a Tunísia, “a ser implementado rapidamente”. No entanto, Macron, como o próprio primeiro-ministro admite, não entrou na questão das organizações não governamentais. Não há detalhes sobre os dias de conflito mais intenso em Bruxelas e no eixo Roma-Berlim. A Itália enviará Meloni ao presidente Olaf Scholes. A notícia é que ele teve “contatos” nas últimas horas e não tem intenção de recuar na batalha pelo controle das atividades de organizações não-governamentais organizações no Mediterrâneo. Tanto quanto possível. Relativamente à alteração que pedia para excluir os resgates de ONG de possíveis casos de “exploração de migrantes”, Roma, explica o Primeiro-Ministro, “pediu tempo”. “. Mas não parece haver haver qualquer espaço para compromisso neste momento.

Para a Itália este é um “retrocesso”. Se estiver em cima da mesa, diz o chefe do Governo, “propomos outra alteração, segundo a qual a bandeira do navio é responsável por acolher os migrantes transportados em navio não governamental”. As ONG que “recolhem migrantes” ecoam o apelo do ministro dos Negócios Estrangeiros, Antonio Tajani, para “trazê-los de volta aos seus países”. Faltando uma semana para o Conselho informal da UE em Granada, “vamos cooperar”, promete o primeiro-ministro, “mas todos devem ser responsáveis ​​pelas escolhas políticas que fazem. reduzir o imposto sobre os interesses dos outros”. Em suma, não pode “mostrar solidariedade com os limites dos outros”.

Na ANSA Macron encontrou uma abordagem comum com Meloni e a UE



“A reunião com Georgia Meloni correu bem como sempre. Foi útil. Conseguimos avançar. Com a Comissão Europeia Encontrámos uma abordagem comum Propomos aos colegas que forneçam uma resposta comum a este desafio puramente europeu. Penso que a capacidade europeia para travar estes fluxos é importante”, disse o presidente francês à ANSA. Emmanuel MacronComentando o resultado da reunião tripartida sobre a crise migratória realizada à margem da cimeira Med 9 em Valletta com a Primeira-Ministra e Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Schlein: ‘Todos os países da UE devem fazer a sua parte em relação aos migrantes’



“Todos os países europeus devem fazer a sua parte no acolhimento dos migrantes porque “não podemos fechar o mar” e “devemos superar a hipocrisia dos regulamentos de Dublin, que impedem centenas de milhares de requerentes de asilo”. Assim Elly Schlein em reunião com prefeitos progressistas. Para Schlein, a “hospitalidade generalizada” deveria ser o modelo de referência: “É um caminho que cria inclusão social”, “sem reunir pessoas nos grandes centros: por esta batalha quero agradecer a Eugenio Gianni da Toscana, ele tem o nosso apoio. “

Meloney, “Não há unidade com os limites dos outros”.



“Você não pode mostrar solidariedade com os limites de outras pessoas.” Isto foi dito pelo primeiro-ministro Geórgia Meloney Falando à margem da cimeira Med9 em Malta, as exigências da Alemanha sobre a regulação da crise foram incluídas no acordo sobre migração e asilo.

“Tive uma conversa ontem com o chanceler Scholes. A Alemanha apresentou algumas alterações, em particular, em relação às ONG, o que representa um retrocesso para nós. Pedimos tempo, isto não poderia ter sido decidido ontem”. A Primeira-Ministra Georgia Meloni disse isto enquanto participava na Cimeira Med9 em Malta.

“A primeira parcela da ajuda da UE destinada à Tunísia sairá “na próxima semana”.. “É um sinal tranquilizador”, disse a primeira-ministra Giorgia Meloni em Valletta, à margem da cimeira do Met9. Questionado se Túnis cumpriu algumas de suas promessas, ele respondeu: “Sim”.

À margem da cimeira Med9, está a decorrer em Malta uma reunião trilateral entre a primeira-ministra Giorgia Meloni, o presidente francês Emmanuel Macron e a presidente da Comissão Europeia, Ursula van der Leyen. No centro está o documento do migrante e o plano de 10 pontos proposto por van der Leyen em Lampedusa.

