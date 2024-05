Porque o prêmio de mercado é o dobro em relação às posições anteriores.”

Ouça a versão em áudio do artigo

As inscrições para a quarta edição do evento ultrapassaram os três mil milhões de euros Valor BTP Pouco menos de duas horas antes do final do primeiro dia de colocação. A procura de obrigações do tesouro ascende a 3,2 mil milhões de euros. A emissão, com vencimento em maio de 2030, oferece cupons trimestrais e taxas anuais mínimas garantidas de 3,35% do primeiro ao terceiro ano, 3,90% do quarto ao sexto ano e uma parcela final de 0,8% do capital investido.

No primeiro dia da oferta, em fevereiro passado, o total de encomendas de BTp Valore no final do dia atingiu 6,44 mil milhões de euros. O BTp Valore continuará liberado até sexta-feira, 10 de maio, a menos que feche mais cedo. O período de garantia é de seis anos e os cupões são pagos trimestralmente com rendimentos pré-determinados que aumentam ao longo do tempo com base num mecanismo de “step-up” de 3 + 3 anos (3,35% nos primeiros três anos e 3,90% nos anos subsequentes). . 3) Garante um bônus de fidelidade final adicional equivalente a 0,8% a quem adquirir durante os dias de colocação e mantê-lo até a data de vencimento.

Em comparação com as três versões anteriores, o prémio do mínimo garantido em comparação com o oferecido ao mesmo tempo pelos BTps pela mesma duração (6 anos) no mercado secundário poderia ser superior: de 15-20 pontos base nos três casos anteriores para 30-40 pontos base. Como é isso? Isto depende da evolução dos preços de mercado nos dias entre o anúncio do preço mínimo garantido (neste caso o anunciado pelo Tesouro no dia 3 de maio) e a data efetiva de início da negociação (13 de maio). Tente fazer dois cálculos.

Tomando o retorno médio dos primeiros três anos (3,35%) e dos três anos seguintes (3,9%) obtemos 3,65%. Se somarmos a isso 0,133% (que nada mais é do que a taxa de bônus de fidelidade de 0,8% que só receberá quem comprar o título durante o depósito e mantê-lo até o vencimento), obteremos uma taxa anual total final de cerca de 3,78%. Quando o Tesouro anunciou a taxa de juro mínima garantida (3 de Maio), o rendimento do BTp a 6 anos era de 3,55%.

Mas esta manhã caiu para 3,4%. Isto porque, a nível global, o movimento de compra de títulos começou na tarde de sexta-feira, 3 de maio, após a publicação de dados de emprego piores do que o esperado nos EUA (e, portanto, melhores do que o esperado em termos de combate à inflação). Dados que levam os mercados a concentrarem-se em mais do que um (talvez dois) cortes nas taxas de juro por parte do Fed em 2024. As ações do banco dos EUA têm um efeito em cascata sobre os movimentos do euro/dólar, o que por sua vez influencia um efeito em cascata sobre o desempenho do banco. decisões potenciais Central Europeia Tudo está conectado.