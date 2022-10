Relatório de ofertas de emprego da Arbal 3 de outubro de 2022

LECCE – O total de anúncios de emprego incluídos no habitual relatório semanal é agora de 389, estamos na 21ª publicação, para a Coordenação dos Serviços de Emprego da Província de Lecce, que está dependente da Agência Regional de Políticas Ativas de Emprego (Arpal).

Também na região de Lecce, procuramos principalmente motoristas de autocarros escolares e carrinhas para transporte de passageiros, bem como farmacêuticos, fisioterapeutas, enfermeiros ou pessoal de canil. Muitos secretários e contadores procuraram contratar, e muitas personalidades da construção, têxtil, comércio e outras áreas. Há também muitas oportunidades no exterior.

Assim, as vagas disponíveis ascendem a 389, cujas candidaturas são recolhidas através dos dez centros de emprego e do gabinete de recrutamento alvo. Centenas de oportunidades de trabalho e treinamento no exterior através da rede Eures foram adicionadas: muitas na Alemanha, Malta, Bulgária, Áustria, Grécia e Portugal nos setores de catering, atendimento ao cliente e jogos.

O 21º relatório semanal elaborado pelo Gabinete de Coordenação dos Serviços de Emprego da Arpal Puglia em Lecce contabiliza 123 anúncios e apresenta uma imagem clara por setor das ofertas publicadas diariamente no portal lavorooperte.regione.puglia.it, que também pode ser consultado através do aplicativo “Lavoro per te”. São seis vagas reservadas para integrantes das chamadas classes protegidas e uma para inscritos nas Listas Especiais de Pessoas com Deficiência.

Esta semana termina o edital para duas vagas de assistente (ex-colaborador da escola) na Académie des Beaux-Arts de Lecce. O número de figuras cobiçadas no setor da restauração e turismo está a aumentar, passando de 37 para 47 vagas. No comércio, passa de 34 a 51 e na área de reparação e transporte de veículos (de 23 a 30).

As ofertas em call centers (87), no setor administrativo (15), na construção (58), na edição (2), no artesanato (2), nos serviços de saúde e pessoais (13), permanecem quase estáveis. O setor de beleza e bem-estar (2), na área ambiental (5), no setor têxtil, vestuário e calçado (41), na indústria da madeira (9), no setor de engenharia (19) e no setor de limpeza (2) . Por outro lado, regista-se uma contracção na agricultura (de 24 para 5).

Como aplicar

Você pode se candidatar às ofertas de três formas: através do Spid, diretamente do portal “Lavoro per te”. Ou enviando o formulário para download por e-mail para centros de emprego a partir de anúncios no site ou diretamente nos centros de emprego, onde você pode receber suporte no preenchimento de formulários, serviços de orientação e informações também relacionadas a outras oportunidades de trabalho.

Os balcões estão abertos ao público todos os dias (segunda a sexta das 8h30 às 11h30; também às terças das 15 às 16h30 e às quintas-feiras à tarde mediante marcação) nos escritórios localizados em Lecce, Campi Salentina, Casarano, Galatina, Gallipoli e Maglie, Martano, Nardò, Poggiardo, Tricase e no Gabinete de Deficientes, com sede em Lecce na Viale Aldo Moro (informações e contactos na página 37, www.arpal.regione.puglia.it).

Há algumas semanas, também foram disponibilizados anúncios de emprego nos centros de emprego, traduzidos em línguas estrangeiras para facilitar a consulta de ofertas para estrangeiros através de “quadros de mensagens abrangentes”.