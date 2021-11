Restam cinco opções para Merkel

Nos 16 anos em que Angela Merkel serviu como chanceler alemã – o período que logo terminará quando os partidos alemães concordarem em formar um novo governo – o mundo ao seu redor mudou dramaticamente. Merkel começou a governar em 2005, quando o iPhone ainda não havia sido comercializado, Silvio Berlusconi era o político mais popular da Itália e Greta Thunberg tinha dois anos.

Mas Merkel não foi apenas uma observadora passiva das principais mudanças globais: ela freqüentemente ajudou a guiar o curso dos eventos com decisões que deixaram uma marca na história recente e continuarão a ser comentadas nos próximos anos.

Por exemplo, sua abordagem da chamada crise da zona do euro foi de grande interesse.

Em 2010, a Grécia estava à beira da falência, e muitos outros países do sul da Europa, como Itália, Espanha e Portugal, estavam em uma posição ligeiramente melhor devido a enormes dívidas públicas e uma economia que vacilou após a crise global de 2008. Merkel de facto desenhou o mecanismo que assegurou nos anos seguintes dezenas de milhares de milhões de euros de ajuda económica à Grécia – e depois também a Portugal – sob a condição de cortes dolorosos nas despesas públicas e aumentos de impostos: aliás, a doutrina económica mais consagrada da época. , implementado pela ala mais conservadora do partido de Merkel, a União Democrática Cristã.

Os esforços de Merkel não foram guiados apenas pela ideologia. Grande parte da dívida do Estado grego foi contraída com bancos alemães, que tinham interesse em impedir que a Grécia o fizesse. hipotético – Ou seja, basicamente ela declarou falência – e pode saldar suas dívidas.

Em 2018, o Ministério da Economia da Alemanha conte Entre 2010 e 2017, os bancos alemães lucraram cerca de € 2,9 bilhões com a crise grega, em grande parte devido aos juros acumulados ao longo do tempo sobre a dívida do Estado grego.

No entanto, a Grécia não foi à falência. Acima de tudo, permaneceu dentro da zona do euro: algo que evitou o efeito dominó que teria levado ao fim do euro e possivelmente da União Europeia. Merkel também é reconhecida hoje por seus oponentes mais críticos, como o ex-ministro da Economia grego, Yanis Varoufakis: “É verdade que no final ela conseguiu manter a zona do euro unida”, Ele disse uma BBC Notícias“Mas tenho sérias reservas sobre as políticas que apliquei.”

Muitas das decisões importantes que Merkel tomou em seus anos como chanceler compartilham esse traço: avaliações positivas e negativas coexistem com ele, dependendo da perspectiva que você olha para ele.

Como o ex-primeiro-ministro grego Alexis Tsipras explicou bem em um artigo recente No jornal grego ictimerina. De acordo com Tsipras, as escolhas de Merkel nos anos da crise grega “destacam fortemente sua inconsistência. Por outro lado, suas tentativas de consolidar a hegemonia alemã na zona do euro e de legitimar a posição alemã invocando regras objetivas […]; Por outro lado, os esforços para preservar a coesão da União Europeia e preservar a imagem europeia da Alemanha estão abertos ao diálogo. ”

É também um aspecto relacionado a uma de suas decisões mais famosas, a escolha de acolher na Alemanha centenas de milhares de pessoas em fuga da guerra civil na Síria. “Faça “,”Podemos fazer isso “, disse ele em um famoso discurso público para falar sobre o esforço que seria necessário para acolher e integrar os recém-chegados. Eventualmente, cerca de um milhão de requerentes de asilo sírios chegaram à Alemanha.

“Estou muito grato a você, todos os políticos deveriam seguir o seu exemplo”, Contar o tempos financeiros Muhammad Sahli, um menino de 13 anos que fugiu de Damasco durante a guerra civil e chegou à Alemanha com grande dificuldade.

A decisão de Merkel foi corajosa sem precedentes e continua a ser única no cenário político europeu hoje. Nenhum país, nem antes nem depois, recebeu tantos requerentes de asilo que fugiam do Oriente Médio de uma só vez quanto a Alemanha naqueles meses.

No entanto, Merkel deixou claro imediatamente que o recebimento de refugiados sírios deve continuar a ser um evento excepcional. Na primavera de 2016, Merkel viajou para Istambul para fazer um acordo com a TurquiaEm nome de toda a União Europeia, para evitar a saída de milhares de outros sírios para a Europa que tentavam fugir da guerra, em troca de uma ajuda económica maciça. A Turquia e a União Europeia já assinaram o acordo na semana seguinte, que de acordo com especialistas jurídicos continua sendo uma das ações de política externa mais polêmicas tomadas pela união nos últimos anos.

“Merkel logo abandonou a pressão por uma política de imigração europeia comum e humana”, comentaram os cientistas políticos Matthias Matthias e Daniel Klemen. que isso Política estrangeiraPelo contrário, deu luz verde a uma abordagem segundo a qual a UE está essencialmente a pagar aos países de trânsito para impedir os requerentes de asilo – frequentemente detidos em condições extremamente desumanas – e para os impedir de chegar à Europa.

A abordagem é a mesma que a União Europeia aplicou posteriormente em acordos semelhantes com a Líbia e alguns países dos Balcãs: foi isso que Merkel sempre defendeu e apoiou.

Mesmo a outra decisão famosa de Merkel após o acidente de Fukushima em 2011, ou seja, fechar as usinas nucleares alemãs até 2022, não foi capaz de atrair a apreciação comum ao longo do tempo. Muitos esperavam que o fechamento de usinas nucleares levaria a Alemanha a acelerar o uso de energia renovável, o que por sua vez deveria ter empurrado o resto da Europa para uma produção de energia cada vez mais sustentável.

Desde aqueles anos, a Alemanha tem colocado muita ênfase nas energias renováveis: especialmente a energia solar e eólica, que fornecem hoje. cerca de metade da capacidade total da rede elétrica alemã. E o interesse dos eleitores alemães e da política em energia limpa e mudança climática cresceu tanto que a nova presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen – uma alemã que é muito próxima de Merkel – o criou. O Acordo Verde Europeu é apontado como a vanguarda de seus objetivos políticos.

Ao mesmo tempo, porém, o fechamento de usinas nucleares na Alemanha tornou necessário continuar a depender de outros combustíveis fósseis altamente poluentes, como o carvão. Ainda hoje, a Alemanha é um dos países ocidentais mais dependentes do carvão, um estudo recente Citações e explicado com fio Ele mostrou que, de 2011 a 2017, o aumento da dependência do carvão aumentou a emissão de poluentes como o dióxido de enxofre, que por sua vez, estima-se que tenha causado um aumento de cerca de 1.100 mortes anuais por doenças respiratórias ou cardiovasculares.

A dependência da Alemanha do carvão também forneceu cobertura política para muitos países do Leste Europeu, que eram mais dependentes do carvão do que a Alemanha, que nos últimos dois anos se opôs meticulosamente às medidas mais ambiciosas do Acordo Verde Europeu.

Em certo sentido, tanto o Acordo Verde europeu quanto seus principais oponentes políticos podem ser considerados descendentes distantes da escolha de Merkel em 2011 de fechar as usinas nucleares na Alemanha.

– Leia também: Duas cidades na Alemanha serão demolidas para expandir uma mina de carvão

Outra importante decisão tomada por Merkel no setor de energia terá consequências imprevisíveis em toda a Europa: a construção do gasoduto Nord Stream 2, que conecta a Alemanha diretamente com a Rússia, foi concluída em setembro.

Ao longo dos anos, a construção do gasoduto foi criticada por quase todos os líderes europeus de alto escalão, pois virtualmente permitiria que a Rússia de Vladimir Putin usasse suprimentos de gás natural para chantagear a Alemanha e outros países da Europa Ocidental. Em menor escala, com alguns países do Leste Europeu.

No entanto, a construção do gasoduto foi celebrada por muitos analistas como evidência da previsão política de Merkel, a única política ocidental que ao longo desses anos manteve um diálogo contínuo com Putin. para alguns, O raciocínio de Merkel é que quanto mais relações a Rússia conseguir desenvolver com a Europa, mesmo que apenas de natureza comercial, menos provável será que a Rússia se isole cada vez mais do mundo ocidental: e, como a doutrina política altamente bem-sucedida enfatiza , a interdependência é uma garantia de paz, estabilidade e isolamento. A longo prazo, levam a mal-entendidos e conflitos.

É natural que nas decisões importantes de um líder político se possam localizar tanto os aspectos positivos como os negativos, porque muitas vezes são o resultado de compromissos entre situações diversas ou de situações muito complexas para as quais não existe uma solução única e simples.

– Leia também: Angela Merkel é feminista?

Mas parece que Merkel fez compromissos, a mediação e a necessidade de evitar conflitos a todo custo é o principal princípio político de seu mandato. Ele também o demonstrou na última decisão importante que tomou em sua vida política, exceto pelas surpresas: a aprovação do chamado Fundo Europeu de Recuperação para equilibrar a crise econômica causada pela pandemia do vírus Corona.

O Fundo de Recuperação pode ser descrito com bons argumentos como uma transferência ambiciosa de recursos dos países ricos para os países pobres que enfrentam dificuldades devido à pandemia; E como uma resposta pontual e tardia a uma série de crises econômicas e sociais provavelmente sistêmicas nos países da UE, que foram decididos a não tomar uma decisão por um longo tempo, também por vontade de Merkel.

“Se a resposta à pandemia irá endossar uma mudança fundamental no modelo de integração europeia ou se permanecerá uma medida excepcional em tempos excepcionais”, ele escreveu Por algum tempo, o economista Marco Poti dependerá apenas de como a política europeia se comportará nos próximos anos. No qual, no entanto, Merkel não estará presente nos lugares onde tomará as decisões mais importantes.

o Washington Post ele don Que Merkel regularmente se recusava a responder a perguntas sobre seu legado político, deixando claro que conduzir uma análise histórica não fazia parte de suas funções.

Dois anos atrás, ele respondeu a uma pergunta interessante durante um evento político na pequena cidade de Stralsund. Alguém perguntou a ela como ela gostaria de ser lembrada em um livro de história infantil que sairia em cinquenta anos. Merkel respondeu: “Como alguém que tentou.”