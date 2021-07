O que encontraram no banheiro, coisas que você não vai acreditar – Libero Quotidiano

“Surpresa” em um avião da Ryanair. um imigrante sem documentos Embarque em Bruxelas e descubra no banheiro do avião, com a intenção de chegar à Itália. Este é o motivo da evacuação do avião e da partida tão tardia do avião. Vinte horas, para ser exato. O homem, que desembarcou em Milão, foi preso e entregue ao Ministério Público em Hal Vilford.

De acordo com o depoimento de um dos passageiros, o homem tentou primeiro ocupar Dos assentos já atribuídos para outras pessoas. Então ela decidiu se trancar no banheiro. “O homem causou um problema no avião. Ele empurrou os passageiros e se trancou no banheiro, e finalmente conseguimos retirá-lo sem problemas. O homem também deixou suas malas no avião, Todo mundo teve que sair do avião Um porta-voz da polícia disse.

O mistério que precisamos esclarecer é como o homem conseguiu entrar no avião e Passe em todos os exames necessários Embora não haja documentos. Além disso, com as regras anti-Covid, os passageiros devem apresentar o passe verde, cotonete negativo ou documentos que comprovem a recuperação do coronavírus ou vacinação. Novamente, a forma como o imigrante escapa dos vários controles ainda é desconhecida.