Os cidadãos são os campeões da transformação energética, graças ao GRETA – UniboMagazine

isoladamente Cidadãos Eles podem se tornar Heróis da transformação de energia? A resposta é sim e entenda como tudo começou GRETA – Ações de Transformação de Energia VerdeProjeto europeu Em que alma mater também participa. uma BolonhaO projeto vai operar com a participação privada da comunidade do pavilhão pólo e região Carvalho.

GRETA بحث search Ele apóia o poder de baixo para os cidadãos individuais Para acelerar o processo Rumo a um futuro mais sustentável. Também graças a uma nova iniciativa legislativa europeia que tornou possível para famílias e comunidades individuais Produzir, armazenar e vender sua própria energia.

No entanto, pouco se sabe sobre as operações complexas que lideram يقود Motivos dos cidadãos e vontade de participar nos comportamentos de “cidadania energética” ou nas barreiras que os impedem. Políticas de cima para baixo impulsionadas por tecnologia e evidências de mercado Eles não podem, por si só, motivar os cidadãos a agir.. É por isso que você vai estudar GRETA Aspectos Sociais da Transmissão de Energia Em diferentes comunidades de energia – na Alemanha, Itália, Holanda, Espanha e Portugal – combina-se com a inovação tecnológica.

Assim, o projeto introduzirá novos conhecimentos Sobre os fatores que influenciam e favorecem a cidadania energética, e fornecerá orientação aos decisores políticos que são capazes de facilitar caminhos de conscientização, compromisso e promoção da cidadania no campo da energia em diferentes níveis: local, regional, nacional e europeu

Cidadania Energética multidimensionalA forma como as pessoas agem e as informações de que precisam deve ser totalmente compreendida. ” Toque de melkas, Professor da Universidade LUT (Finlândia) e coordenador do projeto GRETA. “Nossa federação internacional produzirá novos conhecimentos voltados para o futuro e abrirá espaço para discussão sobre Cidadão da Energia Em diferentes níveis, do indivíduo à sociedade e à política. A transição energética pertence a todos e com GRETA daremos nossa contribuição para que todos possam fazer escolhas informadas e práticas. ”

EU ‘Universidade de Bolonha Participa no projeto com o Departamento de Arquitetura (sócio principal), o Departamento de Sociologia e Direito Econômico e o Departamento de Energia Elétrica e Engenharia da Informação.

“GRETA investigará os principais fatores de influência A emergência e o crescimento da cidadania na área da energia e as suas relações com os diferentes níveis geográficos, e irá analisar as condições em que surge a cidadania energética para concretizar os objectivos das políticas europeias de descarbonização ”, explica. Daniela LongProfessor do Departamento de Arquitetura. “Faremos com a comunidade, na revitalização Caminhos de conhecimento e ação Determinar as condições para a criação do distrito de Bella stro e do distrito de Rovere Um campo pioneiro no processo de neutralidade climáticaque as cidades e os cidadãos são chamados a fazer até 2030 ”.

Coordenado pela Universidade LUT (Finlândia), o projeto GRETA – Ações de Transformação de Energia Verde Reúne oito parceiros de sete países: TNO (Holanda), Universidade de Bolonha (Itália), Fraunhofer ISI (Alemanha), Virtual Energy Solutions (Portugal), Tecnalia (Espanha), GESIS (Alemanha) e Kaskas Media (Finlândia) .