Ouro: é o fim da corrida?

Como costuma acontecer nos mercados financeiros, no momento em que você recebe mais atenção, o preço de ouro Ele quebrou seu recorde de crescimento caindo abaixo dele 2000 dólares.

A desaceleração coincide com o ano redução de preço Ativos do mercado de commodities. É por isso que tantos especialistas continuam aparecendo touros contra o ouro, confiante de que esta recuperação foi fisiológica e atribuível à pressão de todos os preços de mercado matérias-primas.

Em vez disso, um número igual de analistas está cético quanto à continuação da tendência de alta. Estamos tendo O fim da megatendência do ouro Ou é apenas um Correção simples?

Fatores de alta no preço do ouro

Em 2023, o ouro está causando sensação graças à velocidade com que o preço da commodity registrou. A partir de outubro de 2022, o preço dos contratos futuros de metais preciosos iniciou uma trajetória ascendente que chegou a alcançar vários $ 2.000 a onça.

O evento causou sensação entre os corretores de valores e chamou a atenção Muitos investidorestemendo a possibilidade de começar nos Estados Unidos recessão profunda. No momento, o preço do ouro permanece estável 1980 dólares a onçaa uma distância de aproximadamente 3% em comparação com seus níveis mais altos em 2023. Ainda há um forte medo associado a isso nos Estados Unidos no início da recessão As condições econômicas não mudaram muito em comparação com algumas semanas atrás. Por esse motivo, muitos esperam que o preço do ouro exceda seu preço em 2023. alturas absolutas.

Além disso, segundo especialistas, também existem outros motivos para o preço do ouro e das commodities começarem com um novo preço caminho ascendente.



Além do dólar fraco, que poderia motivar muitos traders a transferir seu dinheiro para o metal precioso, os bancos centrais continuam a fazê-lo. acumulação de reservas físicas de ouro. Muitos especialistas esperam um aumento nas reservas de ouro por parte das instituições centrais e, portanto, como resultado aumento na demanda de ouro pode empurrar seu preço para perto do limite.

Fatores de baixa no preço do ouro

Dados trimestrais a serem compartilhados esta semana podem acalmar preocupações relacionadas no início da recessão E para reduzir pergunta de ouro, talvez diante de um aumento da mesma oferta. Isso afetaria negativamente Sobre o preço da matéria-prima, principalmente neste momento da bolsa.

Da mesma forma, o aumento de taxa de juros estatisticamente O ouro está negativamente correlacionado em comparação com os fundos federais. muito longe como inflação econômica Ele se mostra mais resiliente do que o esperado e, portanto, as expectativas dos traders em relação ao preço do ouro no curto prazo podem cair significativamente.