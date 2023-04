Fnac-Darty compra MediaMarket em Portugal

A Fnac Darty anuncia que celebrou um acordo com Mercado de Mídia Saturno, uma subsidiária da Ceconomy, para adquirir 100% do seu negócio em Portugal. O objetivo é concluir o processo até o verão de 2023. A marca MediaMarkt continuará sendo usada no país por um período de transição após o bloqueio.

Em Portugal, a MediaMarkt, que opera 10 lojas online e sites de venda, emprega cerca de 450 pessoas em todo o país. No exercício 2021-2022, a MediaMarkt Portugal fatura cerca de 140 milhões de euros.

Fundada há 25 anos em Portugal, Lá é minha casa Tem uma presença três vezes maior: hoje emprega cerca de 1.700 pessoas e opera uma rede de 35 lojas Fnac em Portugal, bem como 6 PC Clinics, 1 Nature et Découvertes e o site Fnac.pt, com uma faturação de cerca de 370 milhões euros no final de 2022 .

Com esta proposta de aquisição, o Grupo consolidará a sua posição como n.º 2 em Portugal e poderá aproveitar a oportunidade para acelerar o crescimento do seu negócio histórico, diversificar e desenvolver-se nas categorias de grandes e pequenos electrodomésticos. “A aquisição da MediaMarkt vai permitir à Fnac Darty aumentar em cerca de um terço a sua presença em Portugal, um mercado dinâmico para o grupo.ele anunciou Enrique MartinezDiretor Geral da Fnac Darty. Além disso, unindo forças em pós-venda e outros serviços, ampliaremos nosso escopo de atuação em prol do consumo responsável e da economia circular. A transação está sujeita, em particular, à aprovação da Autoridade da Concorrência Portuguesa“.

