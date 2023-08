Campeonatos Mundiais de Vela: Duas medalhas para a Itália e sete barcos qualificados em Paris 2024

Entre os esperados sucessos e agradáveis ​​surpresas, a Itália recebe Haia com duas medalhas e sete barcos (em dez) que se classificam para Paris 2024 (cujas regatas serão disputadas em Marselha).

Em primeiro lugar, a incrível e inigualável vitória do casal formado por Ruggero Tita e Caterina Panti (foto ANSA), que não hesitaram em assumir o controle do Nacra 17 e confirmá-los como campeões mundiais. Os Azzurri, também campeões olímpicos e europeus, terão como objetivo repetir a medalha de ouro conquistada em Tóquio 2020 no próximo ano.

Também brilha o bronze de Nicolò Rina (foto FIV), no degrau mais baixo do pódio no iQFOiL, a nova classe olímpica de surf. O jovem de Rovereto, de 22 anos, pode regressar a casa satisfeito e sabendo que tem condições para ambicionar algo mais, tendo em conta que a corrida às medalhas foi marcada por uma queda na terceira marca que o impediu de lutar até ao fim. alinhá-los.

O pódio e a vaga nacional para os Jogos do próximo ano são do casal Tita-Banti e Rena. e Marta Magetti (fêmea iQFOiL), Riccardo Pianosi (macho kite), Maggie Pessito (fêmea kite), Carolina Albano (fêmea ILCA 6) e Lorenzo Brando Schiavarini (ILCA 7 macho).

No Campeonato da Europa de novembro, em Portugal, o objetivo será também duas finalizações nacionais nas classes 49er e 49er FX, enquanto no caso do 470 híbrido a data será nos Campeonatos do Mundo agendados de 24 de fevereiro a 3 de março, 2024 na Espanha.

Fonte: CONI