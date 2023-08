A China pode realmente explodir em uma crise alarmante por três razões

A China é uma “bomba-relógio” Segundo o Presidente dos Estados Unidos: A Segunda Potência Mundial Pode realmente explodirO que está por trás da expressão de Biden alimentada por tensões entre Washington e Pequim cada vez mais fortes?

Embora não seja fácil dar uma resposta única, o que é certo é que O Dragão atravessa um momento económico difícil e complicado. A grande nação asiática está lutando e o impulso pós-pandêmico está lutando para se manifestar como esperado, soando uma série de alarmes globalmente.

riscos Explosão financeira e econômica da China Eles existem e se manifestam de pelo menos três maneiras: LimpezaE colapso imobiliário Com novos gigantes à beira da inadimplência, dívidas grandes empresas locais.

Quando esses fatores se juntam, o resultado pode ser desastroso: o Dragão está em crise, vai conseguir se recuperar ou algo vai explodir, impactando a economia global? 3 pontos para observar com cuidado para entender Para onde realmente está indo a economia da China?.

1. Eliminar a inflação: a China está contrariando essa tendência

Desde que a China impôs seu primeiro bloqueio estrito em Wuhan no início de 2020, Sua economia não alcançou o resto do mundo. Quando o país abandonou seus estritos controles anti-Covid no final do ano passado, muitos economistas esperavam que a “indecisão” persistisse e que o Dragão se recuperasse rapidamente, mesmo quando outras grandes economias entraram em recessão.

Esse não foi o caso. O crescimento de Pequim continua decepcionante. Além disso, foi aberta a porta de insuflação, que em China é deflação. Analistas temiam que o apetite renovado da China por matérias-primas e outras commodities pressionasse a inflação global, tornando a vida mais difícil para os banqueiros centrais em outros lugares.

No entanto, com a demanda doméstica fraca, o Dragão não tem realmente desempenhado esse papel. Segundo dados divulgados em 9 de agosto, Os preços ao consumidor caíram 0,3%. em julho em relação ao ano anterior. Visto isoladamente, isso não é motivo de preocupação.

No entanto, os preços ao consumidor não são os únicos que vão cair. o Preços cobrados pelos produtores Agora, caiu ano a ano por dez meses consecutivos. Os que se recuperaram das exportações chinesas caíram mais de 10% em julho, estimaram analistas do UBS. O deflator do PIB, uma medida ampla que cobre todos os bens e serviços produzidos em um país, caiu 1,4% no segundo trimestre em relação ao ano anterior.

Muitos economistas esperavam que os preços da carne suína e dos alimentos caíssem também. Além disso, um mercado imobiliário fraco não ajuda a impulsionar a inflação. Na verdade, ele leva isso a um nível inferior.

Do ponto de vista financeiro, a crise da China está emergindo Os riscos mais recentes para o turbulento mercado de açõesO otimismo dos investidores sobre a tão esperada recuperação dos lucros diminuiu.

Algumas empresas já tiveram que cortar preços para sobreviver no fraco ambiente macroeconômico. Analistas alertam empresas sobre isso Caindo em um círculo vicioso Se os consumidores optarem por adiar a compra em antecipação a novos cortes de preços, isso leva as empresas a sacrificar lucros para atrair compradores.

Não só isso, é O colapso dos novos empréstimos Os temores de deflação e uma piora na desaceleração econômica aumentaram em julho, já que analistas dizem que é necessária mais flexibilização da política monetária.

2. Aviso Imobiliário: Country Garden Rumo à Inadimplência?

Menos de dois anos após o fracasso do Grupo Evergrande da China ter causado ondas de choque em todo o mundo, Um grande desenvolvedor chinês está à beira da falência.

Títulos e ações da Country Garden Holding Company caíram esta semana após Obrigacionistas não recebem pagamentos de cupons em um prazo antecipado, gerando temores de que poderia ser o próximo gigante a quebrar. A empresa está considerando rolar alguns títulos denominados em yuans que serão dissolvidos em breve.

A empresa revelou na quinta-feira que espera que uma perda líquida de 45 bilhões de yuans chegue a 55 bilhões de yuans (US$ 7,6 bilhões) no primeiro semestre de 2023, em comparação com um ganho de 1,91 bilhão de yuans no ano anterior.

o Dificuldades financeiras do Country Garden Eles confirmam os piores temores dos investidores sobre o enorme mercado imobiliário do país, que retomou a contração após uma breve recuperação no primeiro trimestre.

As vendas de casas caíram mais em um ano em julho, tornando difícil para as empresas imobiliárias obter os fundos necessários para aliviar a crise de crédito. O fracasso da Country Garden em pagar suas dívidas afetará o frágil sentimento dos investidores enquanto Pequim tenta reviver o turbulento mercado imobiliário.

Era um jardim rural O maior desenvolvedor da China para vendas de contratos de 2017 – quando conquistou o primeiro lugar de Evergrande – até 2022. A empresa caiu para o sexto lugar este ano devido a Declínio nas vendas. A empresa se concentrou na construção de projetos habitacionais em cidades de nível inferior, que foram mais atingidas pela desaceleração do que cidades de primeiro nível, como Pequim e Xangai.

“Por causa da última Deterioração do ambiente de vendas e refinanciamentoOs recursos disponíveis no livro da empresa têm sido constantemente reduzidos, o que gradualmente pressiona a liquidez.disse a nota oficial da gigante.

3. A dívida das províncias chinesas é um problema sério

Pequim tem feito um dos maiores esforços dos últimos anos para lidar com Dívida acumulada pelos governos locais Num sinal de crescente preocupação das autoridades com os riscos de instabilidade financeira à medida que a economia do país vacila.

O Conselho de Estado da China, o gabinete do país, está enviando equipes de funcionários a mais de 10 das províncias financeiramente mais fracas para examinar seus livros – incluindo os passivos opacos extrapatrimoniais das entidades – e encontrar maneiras de reduzir suas dívidas.

Pesados ​​empréstimos das províncias chinesas se tornaram uma questão premente para os formuladores de políticas, à medida que buscam acabar com a longa dependência do país da consolidação da infraestrutura alimentada pela dívida para impulsionar o crescimento econômico.

A estimativa do Goldman Sachs coloca a dívida total do governo local em 94 trilhões de renminbi (US$ 13 trilhões), incluindo passivos para entidades fora do balanço conhecidas como veículos de financiamento do governo local.

Uma solução de dívida viável remodelaria o cenário regional de investimento e financiamento, mas também desencadearia um lançamento Reavaliação de títulos que são coletados localmente e podem afetar as ações dos bancos regionais.

O modelo de gastos dos governos locais tornou-se cada vez mais insustentável depois que a pandemia de coronavírus aumentou drasticamente seus custos, enquanto uma desaceleração nas vendas de terras das quais muitos dependem para obter receita piorou a saúde financeira dos governos locais nas regiões da China.

O nó será muito difícil de desatar e pode levar a uma crise profunda. Isto foi explicado por uma pessoa próxima do Ministério das Finanças, conforme citado pelo Financial Times: Os programas de conversão da dívida não resolverão a raiz do problema porque os governos locais altamente endividados podem ter dificuldade em pagar suas dívidas no futuro. Um crescimento econômico muito mais lento no futuro prejudicará as receitas fiscais, que são uma importante fonte de pagamento da dívida”..

China deve crescer novamente em ritmo acelerado para resolver seus problemas e evitar explodir em uma verdadeira “crise múltipla”.