Clientes do Unicredit, suas contas estão em risco: é um alerta de segurança

Os clientes do Unicredit estão atualmente em risco, as contas correntes estão em risco de fraude. A segurança não é garantida e o alarme soa alto para alertar sobre o perigo.

Fraude, engano, suspeita e vulnerabilidades de segurança, Os bancos estão sob constante ameaça De ataques de hackers e clientes às custas. O som de aviso final é alto para os clientes do Unicredit que veem suas contas correntes em risco. pior pesadelo, Perca suas economias durante a noite, como uma espada pairando sobre a cabeça de muitos usuários que podem não estar cientes da ameaça. O banco não tem falhas, mas A segurança deve ser garantida Os ataques externos pararam. Se os procedimentos adotados até agora não são mais suficientes, é preciso dar um salto qualitativo na defesa dos clientes e de suas contas.

Perigo nos portões, clientes do Unicredit tremem

Por alguns dias, os clientes do Unicredit que ativaram o sistema de home banking começaram a receber e-mail perturbador. Especificamente, o conteúdo da mensagem informa ao titular da conta de Desative todos os serviços online e cartões de crédito. É um ataque de hacker completo, mas aqueles que não conseguem identificar as conexões falsas acreditarão no que foi dito e continuarão com o processo que permitirá que os criminosos Ponha as mãos na conta da vítima.

O e-mail falso do recente ataque de hacker

Prática experiente de cibercriminosos phishingE Enviar e-mail falso é como uma comunicação bancária normal Mas que contém um conteúdo alarmante. O último ataque exibe este texto “Caro cliente Unicredit, através deste emali informamos que desativamos todas as operações online com o seu cartão de crédito e as funções da sua conta UnicreditPara resolver o problema, a mensagem continua, o cliente terá que clicar em um link. Este é um endereço fraudulento que permite que os hackers “roubem” as credenciais de login da pessoa fraudulenta.

O que vem depois do desastre? A conta corrente será esvaziada E o cliente do Unicredit ficará sem dinheiro.

Clientes Unicredit, como reconhecer phishing

Para reconhecer o ataque de hackers, você deve prestar atenção a ele Detalhes do contato. Um e-mail real enviado pelo Unicredit sempre contém Nome e sobrenome do cliente, Faz referência à filial e nunca pede senhas, credenciais, números de contas ou cartões. É preciso lembrar, então, quem Nunca clique em links ou arquivos enviados como anexos, além de nunca ter que baixar nenhum documento. Você deve, então, ficar atento a qualquer erro de digitação, erros gramaticais, o que deve imediatamente deixar o cliente desconfiado.

Portanto, a primeira proteção de sua segurança pessoal, Você deveria começar conosco É a suspeita que devemos ter sempre que chega um contato alarmante do banco. uma dica Entre em contato com a filial em que você confia E peça esclarecimentos antes de entrar em pânico.