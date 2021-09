A Europa está tentando mitigar o impacto dos altos preços da energia e do gás

22 de setembro (Reuters) – As famílias em toda a Europa estão enfrentando contas de energia significativamente mais altas neste inverno devido ao aumento global nos preços de eletricidade e gás no atacado, e grupos de consumidores alertaram que os países mais vulneráveis ​​da região podem ser afetados como resultado. Para saber mais

Os preços recordes do gás na Europa subiram cerca de 280% até agora este ano devido aos níveis mais baixos de estoque, aumento da demanda na Ásia, preços mais altos do carbono e interrupções.

Os governos de toda a Europa estão sob pressão para reduzir as contas de energia para ajudar famílias e pequenas empresas, à medida que as economias emergem lentamente da pandemia do coronavírus. Aqui estão algumas ações que os países estão considerando:

União Européia

Ministros de energia da UE se reúnem em 22 de setembro para discutir aumentos de preços na Europa, enquanto um grupo de legisladores pediu à Comissão Europeia para investigar o papel da Gazprom da Rússia, dizendo que o comportamento da empresa é suspeito de manipulação de mercado.

Em resposta, a Gazprom afirma que fornece gás aos seus clientes em total conformidade com os contratos existentes. Para saber mais

Um funcionário da UE disse aos ministros nacionais em 22 de setembro que o braço executivo do sindicato está trabalhando em opções para ajudar os Estados membros a administrar preços recordes de eletricidade.

França

Em 15 de setembro, o governo francês anunciou planos para um pagamento único de € 100 ($ 118) para 5,8 milhões de residências que recebem cupons de energia. Para saber mais

Alemanha

Dados divulgados em 20 de setembro mostraram cerca de 310.000 residências alemãs enfrentando um aumento de 11,5% nas contas de gás, enquanto especialistas em energia alertaram alguns fornecedores sobre a falência devido às tarifas padrão no atacado. Para saber mais

Um porta-voz do Ministério da Economia alemão disse em 22 de setembro que a Alemanha não vê necessidade de intervenção do governo para conter a alta nos preços do gás.

Não há taxa de juros máxima na Alemanha. 41,5 milhões de famílias compram sua energia em um setor de varejo próspero, mas principalmente descontrolado, que foi liberalizado para criar opções e quebrar monopólios.

Bundesnetzagentur (BNetzA), o regulador do país, disse que não foi incumbido de monitorar as estratégias de compra dos fornecedores ou mecanismos de preços.

Grécia

Em 14 de setembro, a Grécia anunciou sua intenção de oferecer benefícios à maioria das famílias gregas até o final do ano. Isso incluirá um subsídio de € 9 para os primeiros 300 kWh consumidos por mês, pagamentos únicos mais altos para trabalhadores de baixa renda e maiores descontos dos serviços públicos do país.

Itália

Em 16 de setembro, o ministro italiano de Transição de Energia disse que a Itália iria introduzir medidas de curto prazo, que poderiam valer cerca de 3 bilhões de euros, para compensar o aumento esperado nos preços de eletricidade no varejo e trabalharia em uma reforma de longo prazo. Conta de luz. além disso

Portugal

Ministro do Ambiente de Portugal, João Matos Fernandez em uma conferência de imprensa Em 21 de setembro, os preços da eletricidade para os consumidores domésticos no mercado cativo permanecerão constantes em 2022.

Espanha

A Espanha pediu à União Europeia em 20 de setembro que estabeleça diretrizes para os estados membros e proponha medidas para reduzir os especuladores do mercado de carbono e criar reservas de gás. Para saber mais

“Precisamos urgentemente de uma lista de políticas europeias preparada com antecedência para responder imediatamente a aumentos de preços significativos”, disse a ministra da Economia, Nadia Calvino, e a ministra da Energia e Meio Ambiente, Teresa Ribera, em um documento enviado à Comissão.

As propostas da Espanha também apelam à criação de uma plataforma de compra de gás na Europa Central.

Na semana passada, a Espanha aprovou medidas de emergência para cortar contas, redirecionando 2,6 bilhões de euros em lucros extraordinários de empresas de energia para os consumidores e cobrindo os preços mais altos do gás.

Grã Bretanha

Em 21 de setembro, o Ministro de Negócios Kwasi Quarting disse que a Grã-Bretanha estava considerando conceder empréstimos governamentais a empresas de energia que hospedavam clientes corporativos falidos devido aos altos preços do gás natural no atacado.

Autoridades de energia e o Ministro dos Assuntos disseram em 22 de setembro que o salto sem precedentes nos preços no atacado forçará mais fornecedores de energia do Reino Unido a fecharem as portas e a indústria deve se preparar para a dor prolongada.

A organização de energia do país, Ofgem, aumentou suas tarifas mais utilizadas em 12-13% desde outubro, após aumentá-las em abril devido aos custos maiores no atacado. Para saber mais

Escrito por Tommy Lund, Sarah Morland e Dagmarh Makos Edição por Nina Chestney e Mark Potter

