Inteligência artificial que facilita o relacionamento entre empresas e clientes

Usar a tecnologia e aprender mais sobre ela – neste caso a inteligência artificial – permite agilizar e melhorar os processos de seleção de dados, além de aumentar os investimentos. O efeito virtuoso repercute na economia do país:A inteligência artificial é certamente uma das categorias de tecnologia mais populares no momento e com alguns dos softwares mais populares, como o Chat GPT, estamos experimentando uma abordagem cada vez mais ágil para essas ferramentas” – Luce explica – “Grandes players do setor digital, como o Google, já estão explorando algoritmos de inteligência artificial em vários campos, e o objetivo dessas ferramentas é apoiar as pessoas na realização de suas atividades e Eles permitem que as empresas otimizem custos ou aumentem os lucrosIsso só pode ter repercussões positivas para todo o sistema econômico do nosso país.”





A linha em que BigProfiles viaja não se limita à Itália, mas também se estende ao exterior: França, Espanha, Portugal, Inglaterra, Alemanha, Brasil, Canadá, México e Dinamarca são as regiões onde a startup está ativa. O objetivo final é duplo: apoiar os usuários em suas vidas diárias e permitir que as empresas entendam melhor as necessidades de seus clientes. Uma missão partilhada pelo Grupo Iren, onde a proximidade às pessoas e às suas necessidades é central e prioritária: investir em ideias inovadoras facilita o processo e encurta distâncias. Experimentos lançados com grandes arquivos no campo da inovação aberta, baseados na constante poluição de ideias, confirmam isso.