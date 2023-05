Manchas de marcas indeléveis em tecidos e paredes de casa? Não se preocupe, apenas um gesto e ele desaparecerá

Se você acidentalmente manchou as paredes ou tecidos de sua casa com marcador permanente, eis o que você precisa fazer: eles ficarão como novos

Ao comprar e mobiliar uma nova casa, Tudo é perfeito e puro: Como alguém gostaria de permanecer exatamente assim! De fato, com o tempo, as manchas nas paredes são inevitáveis ​​e até os tecidos, que no início eram muito brilhantes, perdem o brilho e se sujam com poeira ou impurezas diversas. Se eles estão em sua casa Manchas de uma marca indelévelNão se desespere: é isso que você precisa fazer para removê-los.

Pode acontecer com todos, adultos e crianças. O ex pode ter algo indelével na mão para escrever algo importante e, sem querer, Bata na parede ou na cortina. Este, por outro lado, pode ser confundido com uma caneta hidrográfica comum e, portanto, manuseado com uma destreza que só as crianças conseguem, manchando as paredes da casa ou os tecidos que a mobiliam. Se isso também acontece com você, Isso é o que você precisa fazer.

Paredes e tecidos estão manchados com marcador permanente: faça assim

Primeiramente, Leve tudo o que for necessário para a operação. Você precisará de acetona ou removedor de esmalte, toalhas de papel ou toalhas de papel, sal, spray de cabelo, bola de algodão, desengordurante, vinagre, creme de tártaro, suco de limão e pasta de dente. Certifique-se de que o tecido pode ser tratado com acetona e, em caso afirmativo, Passe sobre a mancha Até que todos os vestígios da marca desapareçam.

neste ponto, Lavar o tecido à máquina em água friaSem detergente e uma xícara de sal. Como alternativa, se não puder usar acetona, coloque uma toalha de papel sob o tecido manchado Borrife um pouco de spray de cabelo neleEsfregado com algodão: o papel vai absorver a tinta. Em seguida, coloque um pouco de desengordurante de cozinha Limpe com um lençoaté que desapareça.

Deixe a mancha de molho no vinagre por pelo menos uma hora. Antes de prosseguir com a lavagem, aplique-o na mancha Uma mistura de suco de limão e creme de tártaroDeixe no aplicativo por uma hora e esfregue um pouco mais com pasta de dente. Depois de fazer todos esses passos, lave a peça como de costume, deixe secar ao ar e aproveite: ela ficará como nova de novo.