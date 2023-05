“Vamos acabar financiando a economia alemã”

“O que faz o fundo de resgate? Ele empresta dinheiro a países em dificuldade.” Lemos ontem no La Stampa, como o MES é a nossa salvação e também a única forma de nos protegermos dos especuladores financeiros.

Uma espécie de pulgão, então não há razão para recusar.

Infelizmente nem tudo que reluz é ouro.

“O Mecanismo Europeu de Estabilidade permite que países com problemas reestruturem suas dívidas sem cair nas mãos de abutres financeirosLemos novamente.

“Você não cai nas mãos dos abutres financeiros, mas dos abutres da UE“, especifica Fábio Condição (de dinheiro positivo),O ESM é absurdo por uma razão fundamental: os estados, que teoricamente ainda têm soberania monetária e podem administrar seus recursos internamente sem interferência externa, não precisam de um mecanismo que apenas chantageie os estados, obrigando-os a adotar políticas contra nossa constituição.“.

Se é verdade que o Mecanismo Europeu de Estabilidade já foi utilizado pela Irlanda, Grécia, Espanha, Portugal e Chipre, recorde-se que “Enquanto o antigo ESM era usado apenas para resgatar estados, um conceito completamente diferente foi introduzido aqui pela primeira vez, resgatar bancos.

Os bancos são principalmente instituições financeiras privadas: por que os países deveriam reservar dinheiro para resgatar instituições privadas? Mas, acima de tudo, por que, com todos os seus problemas, a Itália deveria financiar os bancos francês e alemão, que são os mais difíceis atualmente? Mas por que sempre temos que pagar pelos outros? “



E não vamos falar sobre os números minúsculos que nos pesariam em caso de ratificação: “Devemos citar um nome? O Deutsche Bank tem grandes dificuldades há muitos anos, há alguns anos falava-se de algo como 50.000 derivativos quebrados. Estamos falando de gigantes que acarretarão custos incalculáveis ​​para a Itália. Porque temos que Financiar a economia alemã? Se os alemães sempre se esforçam para fazer sacrifícios de nós, é certo que eles compensem seus erros com suas finanças, não com as nossas.“

“Então, o que você vai fazer para evitar MES?”

“O governo deve adotar medidas alternativas às atuais. Se continuar a financiar a dívida pública quase exclusivamente com os mercados financeiros, não sairemos dela. Estamos com um sinal pequeno, há um problema com os BTPs no início de junho e é uma versão atualizada do BTP Itália. Estamos começando, como já recomendamos há algum tempo, a ir para os poupadores, não para os mercados financeiros. Mas ainda é um sinal muito fraco. Precisamos criar contas de poupança gratuitas e isentas de impostos para os cidadãos italianos, para que se possa investir em títulos do governo simplesmente fazendo uma simples transferência bancária. Todos nós teremos uma conta corrente segura, com bom rendimento e que também nos permitirá fazer compras. Será uma gestão da dívida mais eficaz.”.