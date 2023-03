Muito popular e ativa como sempre nas redes sociais, sensual mas real ao mesmo tempo, Julia de Lellis nunca perde uma oportunidade de tirar novas fotos e contar uma forte paixão: a dos motores.

A relação entre mulheres e motores já foi falada muitas vezes, talvez até demais: a retórica e os preconceitos, porém, são algo que não afeta o amor verdadeiro que Júlia Dellis Alimentações automáticas.

Embora, infelizmente, as mulheres bonitas sejam frequentemente associadas a impulsos de uma indiferença masculina básica, desprovida de conteúdo e significado, para a beleza Júlia ovocêser realmente importante.

Tal como acontece com muitas outras emoções que mexem com seus sentimentos, Júlia Dellis Ela adora carros assim: ela adora dirigi-los, e sim Eu me sinto feliz, Gratuito, em Guia. E ele nunca perde uma oportunidade de fazê-lo novamente.

Até recentemente, Bom influenciador Ele conseguiu compartilhar uma postagem em suas redes sociais, imortalizando-a em coleira E lembre-se de como ela gostava de dirigir.

Julia de Lillis: uma influenciadora que adora liderar

Claro, sua carreira é pura beleza e habilidade influenciadores Rigorosamente, ele teve que superar alguns obstáculos e curvas como carro Você deve fazer, talvez, no caminho certo.

E ela, que tem curvas de sobra, soube “selar” sua proverbial bicicleta natureza emocionante Capacidade argumentativa e temperamento expressivo e comunicativo fora do comum. taxa recurso.

Júlia Dellis “Estou feliz em dirigir”, ele repetiu. Com a última tomada, notamos beleza e sensualidade a garota aparece Atrás do volante: é ela quem dá influenciadores A rede se tornou uma estrela versátil, sabendo que os odiadores e as críticas estão sempre ao virar da esquina.

Julia de Lillis: gerando curtidas na loja de imagens

Assim como um carro confiável sabe fazer curvas e evitar armadilhas e acidentes, também é Júlia Dellis Ela soube se tornar não apenas uma personalidade querida na televisão e nas redes sociais, mas uma pessoa real contratante.

Famoso por participar do famoso talk homem e mulher, Apesar da pouca idade, conseguiu canalizar suas energias para empresas relacionadas ao setor de beleza e maquiagem.

Tornou-se assim um testemunho de uma marca muito popular em todo o mundo, e os seus influenciadores cresceram ainda mais. hoje Cinco milhões de seguidores No Instagram, por exemplo.

Ele até escreveu um livro: Hooters Sound Good on Everything. But I Was Better Off Without!, que conta a história do fim de seu relacionamento com tronista e DJ André Daman. Por tudo isso não faltam fotos no carro: um dos melhores Emoção que coletam cliques e curtidas.