O Ministério dos Negócios Estrangeiros e dos Emigrantes e a Câmara de Comércio do Kosovo assinaram hoje três memorandos de cooperação com o Estado de Portugal, no primeiro fórum económico entre os dois países.

Esta cooperação decorrerá entre a Câmara de Comércio do Kosovo e a Associação Empresarial do Minho, o Memorando de Cooperação entre a Rede Internacional das Câmaras de Comércio Portuguesas (RCCPM) e a Câmara de Comércio do Kosovo, além do Memorando de Cooperação entre o Executivo Comitê. Estudos do ISCTE e Universidade de Economia e Tecnologia (UBT). A Ministra dos Negócios Estrangeiros e Emigrantes, Donica Jirvala, disse que apoiar Portugal na esfera internacional é muito importante e que o Kosovo será sempre um parceiro confiável de Portugal.

Por outro lado, a Vice-Presidente do Parlamento do Kosovo, Saranda Bogojevesi, acrescentou que as bases parlamentares entre o Kosovo e Portugal já foram lançadas.

Entretanto, o vice-presidente da Assembleia da República portuguesa, Marcos Perestrelo, disse que são as feridas da guerra que unem estes dois países.