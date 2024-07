Bolsas 22 de julho | A retirada de Biden não afeta Wall Street, e a Piazza Avari sobe com os bancos

A queda de Biden na corrida à Casa Branca não teve repercussões em Wall Street, com o Dow Jones a abrir ligeiramente em baixa e o Nasdaq a recuperar após o abrandamento da semana passada. No entanto, todos os índices europeus foram positivos, liderados pelo DAX 30 (+1,35%).

Contexto global “As probabilidades associadas aos vários resultados das eleições nos EUA mudaram – como observam os analistas do UniCredit – pouco depois de Biden ter anunciado ontem o seu apoio à candidatura da vice-presidente Kamala Harris, que acabará por ter de ser confirmada pelo Congresso Democrata nas próximas eleições. . 19 de agosto.” As atenções continuam voltadas para a temporada trimestral na Europa e nos Estados UnidosAlém dos dados macroeconômicos com inflação e PIB dos EUA, que serão publicados esta semana.

Praça de Negócios Na Avari Square, o índice Ftse-Mib cresceu (+1,17%), impulsionado pelas ações bancárias: Monte Paschi registou um crescimento de +3,54%, enquanto o Bper (+3,38%) beneficiou das notícias de aumento das ações do JPMorgan e Unicredit (+3,02% aumentado) i Ele compra De Ekita e Intesa-S.Paolo. StMicro (+2,9%) se recupera após duas sessões consecutivas de baixa. Entre as grandes empresas, apenas a TEM (-4,79%) e a Eni (-0,06%) diminuíram.

Notas de rodapé Relativamente ao mercado obrigacionista, o spread entre as obrigações BTP a 10 anos e as suas homólogas do Bund alemão fechou em baixa, nos 128 pontos, face aos 131 pontos iniciais, com a taxa a atingir os 3,758%, o nível mais baixo em quatro semanas. O Banco Central Europeu deixou na quinta-feira a porta aberta à hipótese – também reforçada pelos últimos dados macro – de um corte nas taxas de juro em setembro, que poderá ser seguido de outro corte até ao final do ano, de acordo com as expectativas do mercado. Aqui estão os dados. READ Startup, Poke House pretende ser lançado ao público em 2024

No plano cambial, o euro fechou sem movimento significativo abaixo de 1,09 dólares, com a moeda norte-americana a perder força após a decisão do presidente Joe Biden de se retirar da corrida à reeleição para a Casa Branca, abrindo caminho para outro democrata desafiar Donald Trump. . Biden anunciou seu apoio à vice-presidente Kamala Harris para substituí-lo como candidato do Partido Democrata nas eleições de novembro. Harris rapidamente recebeu apoio de muitos membros do partido, mas muitos nomes proeminentes permaneceram em silêncio. A moeda única foi negociada a US$ 1,0883 (+0,07%) e 170,81 ienes (-0,29%). A moeda norte-americana caiu para 156,91 ienes (-0,36%).

