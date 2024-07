Crédito fiscal Zes Sud reduzido para 17,66 por cento

A notícia deixa um gosto ruim na boca de muitas empresas e dos profissionais que as auxiliam, mas infelizmente já era de se esperar.

Com o Provisão da Agência de Receita datada de 22 de julho de 2024Publicado há poucas horas e assinado pelo diretor da agência, Ernesto Maria Ruffini, foi determinado o percentual de isenção fiscal para investimentos na única zona econômica especial do Sul, que poderá ser efetivamente utilizado por cada empresa beneficiária. 17.6668% do bônus exigido. Lembramos que a contribuição é esperada das empresas em princípio Poderia ter chegado a 60%..

Trata-se da contribuição sob a forma de isenção fiscal prevista no artigo 16.º do Decreto Legislativo 124/2023 destinada às empresas que realizem investimentos no período compreendido entre 1 de janeiro e 15 de novembro de 2024, para aquisição de bens de capital destinados a estruturas de instalações de produção localizadas numa única zona económica especial, ou seja, nas regiões do Sul.

Zes taxa de crédito individual sul Alocações de agências de receita datadas de 22 de julho de 2024

Especificamente, a parcela máxima do crédito tributário que pode ser utilizada por cada empresa beneficiária é igual ao crédito tributário reivindicado pela última carta devidamente apresentada, na ausência de renúncia, multiplicado pelo percentual declarado na dotação de receita a ser emitida no prazo de 10 dias a contar da data limite para envio de comunicações.

Essa proporção é obtida de A relação entre o limite de gastos e o valor da recompensa relacionado a pedidos feitos corretamente

Agora, uma vez que o total das recompensas solicitadas com as candidaturas apresentadas de forma válida de 12 de junho de 2024 a 12 de julho de 2024 é de 9.452.741.120 euros e os recursos disponíveis são de 1.670 milhões de euros, a disposição da Agência Fiscal estabelece que a percentagem de crédito fiscal efetivamente utilizável por cada beneficiário é igual 17,6668% Do valor da dotação necessária (1.670.000.000 / 9.452.741.120).

A contribuição utilizável poderá ser visualizada via Declaração de imposto na agência de receita Pode estar sujeito a compensação f24 com Código fiscal 7034.