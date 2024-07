Audi se despede dos conversíveis e cupês, modelos históricos e “despreocupados”.

Mude o diretório, mude o escopo. Com a passagem do bastão de Markus Duesmann para Gernot Dollner, no segundo semestre de 2023, em Audi Novos filtros de ar. Decepcionado com os resultados comerciais obtidos no ano anterior, o Grupo Volkswagen espera trazer a marca de quatro anéis de volta à moda.

Por isso foi aprovada uma revolução abrangente, cujos efeitos descobriremos gradualmente. Porém, já estamos observando um vislumbre importante, em forma de despedida que seria inimaginável há algum tempo. O protagonista é o Audi A5, sucessor do A4 que foi apresentado nos últimos dias. A mudança de nome marca o início de uma era sem precedentes, onde os modelos elétricos passarão a ter números pares e números elétricos ímpares. Enquanto estiver, Modelos Coupé e Cabrio estão desaparecendo de cena.

Apenas continuidade parcial

Se for um novo A5, está disponível em oficinas Sedã (Sportback) e perua (Avant)Segue os passos da A4 em termos de nome e localização e, por outro lado, representa um importante salto evolutivo. Os exemplos da lista nunca convenceram o público, especialmente os chineses e os americanos. Os maus resultados alcançados em áreas consideradas cruciais para o caminho de expansão teriam desempenhado um papel decisivo na destituição do ex-CEO, que acabou por se desentender com alguns membros do conselho de administração do Wolfsburg.

Cortar o cordão umbilical deve ter parecido a solução mais adequada. No Audi A5, design renovado, interiores sofisticados e tecnologias de última geração combinam-se com uma gama de motores elétricos e híbridos eficientes e de alto desempenho. O desaparecimento dos modelos de duas portas marca o fim de uma era. Coupés e conversíveis, sinônimos de esportividade e elegância desde os primórdios dos tempos, deixam um vazio na família do fabricante de Ingolstadt. É uma escolha dolorosa resultante das novas necessidades do mercado, bem como da intenção da empresa de se concentrar nos setores de crescimento mais rápido, como os SUVs e os automóveis movidos a bateria.

O TT e o R8 estão aposentados

O abandono não é o único indicador da agitação contínua. Na verdade, porta-vozes anunciaram recentemente a descontinuação da produção de um par de ícones do esporte: TT e R8. Depois de três gerações e mais de 650 mil unidades vendidas, o TT nunca mais terá outro capítulo. O mesmo se aplica ao supercarro R8, que não terá continuação com motores de oito e dez cilindros. Por outro lado, a marca prepara-se para lançar o sucessor espiritual do R8 de forma moderna e sustentável: o lançamento está previsto para acontecer entre 2027 e 2028.

Embora dolorosa, a decisão da Audi de descontinuar os cupês e cabriolets não é um caso isolado. Na verdade, o sector dos veículos de duas portas, que é um sector de nicho por natureza, tem vindo a sofrer um declínio contínuo há anos. Entre as empresas públicas, restam apenas algumas exceções, lideradas pelo Mazda MX-5. Alternativamente, se falamos de concorrentes premium, a BMW mantém uma ampla linha, ao contrário da Mercedes. Na verdade, os líderes de Estugarda simplificaram recentemente a oferta relacionada, combinando o Classe C e o Classe E Coupe e Cabrio num único modelo, o CLE.