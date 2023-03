Planos de crescimento para 2023 – Corriere.it

Compre ouro de investimento online, escolha o dia e horário de entrega e vá até a loja para retirar. Esta é a mais recente iniciativa da Gens Aurea, empresa fundada em 1999 e uma das empresas líderes na Europa no setor da compra e venda de joias e valores, que conta com uma forte presença em Itália, Espanha, Portugal e Suíça e conta com oito marcas : OroCash, Zona de Luxo, Alfieri & St. . John, OroCaja, Super Efectivo, OuroCaixa, Pegno Sicuro e Aurea Invest. Depois de fechar 2022 com receitas de 203,5 M€ e Ebitda de 15,7 M, No novo ano, o grupo inaugurou a divisão Aurea Invest, que se dedica ao investimento em ouro, e oferece agora a possibilidade de compra onlineE a. De facto, no site encontram-se todas as soluções de investimento em ouro físico em 999,9 barras certificadas 24 quilates, e uma vez selecionada a quantidade, o utilizador pode optar pela entrega ao domicílio ou levantamento direto num dos mais de 400 pontos de venda OroCash.

Planos para 2023 Fabio Godano, Diretor Geral da Aurea Invest, disse: “A conclusão do exercício de 2022, com os excelentes resultados obtidos, foi motivo de muito orgulho para toda a empresa e foi um catalisador para a busca de novas oportunidades de expansão, que nós identificado na Aurea Invest. Jens Urias -. O nascimento desta nova marca representa um passo importante no caminho de desenvolvimento e crescimento da Gens Aurea: o e-commerce, aliado à portabilidade das nossas lojas, representa uma nova força e uma forma de nos adequarmos cada vez mais ao novo comportamento de compra . dos nossos clientes.” Um ano de 2022 positivo não foi apenas a base para a abertura de um novo negócio dentro do grupo. De facto, durante o ano de 2023, A Gens Aurea pretende abrir novos pontos de venda e desenvolver a sua atividade em Portugal e na Suíça, mas também procurar novas oportunidades de investimento noutros países, primeiro na Alemanha. READ Quando isso acontece, quanto tempo dura e como intervir

