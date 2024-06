Ford, todos os modelos têm problemas: como saber se deve ou não devolver o carro

De fabricante número 1 do mundo, a Ford entrou em crise. A confiabilidade, que já foi marca registrada da marca, está agora sob escrutínio com um sistema de controle de apenas um clique.

A última coisa que um comprador de carro deseja é ter um sério problema técnico a bordo. Os recalls são agora muito comuns para todos os grandes gigantes da indústria automobilística e os motivos são claros. Os carros estão se tornando cada vez mais como computadores de quatro rodas. A tecnologia, em vez de aliviar o fardo dos problemas, foi O efeito de gerar um gol contra emocionante.

Quanto mais as máquinas estiverem repletas de sistemas tecnológicos avançados, mais suscetíveis elas serão a falhas. Todos os carros hoje parecem esteticamente semelhantes e muitas vezes sofrem dos mesmos problemas. Com este pressuposto queremos lançar a lança a favor da Ford Que, apesar de ter tido vários recalls de diferentes modelos recentemente, ainda é uma marca líder. Ao contrário das marcas europeias e japonesas, as fábricas de Detroit permaneceram aquém da tendência estilística atual.

Sendo um carro pequeno, o Ford Fiesta, o Focus e o Mondeo eram carros desejáveis Também vende muito bem nas nossas fronteiras. Com o tempo, o Oval Azul perdeu sua identidade clara, distorcendo o esportivo Mustang na versão draft para acompanhar o barulho dos carros luxuosos de rodas altas, e não foi mais capaz de competir com as novas gerações de carros urbanos e sedãs, proporcionando-se com um carro Puma SUV que conseguiu aumentar o volume de vendas.

Lembro-me da Ford, como os modelos são verificados

A gama atual, na Europa, inclui Fiesta, Focus, EcoSport, Tourneo Connect, Puma, Kuga, Ranger, Mustang, Mustang Mach-E e Explorer, construídos nas fábricas de Colónia e Saarlouis, na Alemanha, Valência, em Espanha, e Tychy, na Polónia. . Genk na Bélgica e Vsevolozhsk na Rússia. A qualidade histórica diminuiu um pouco Mas a Ford perdeu a sua grande oportunidade ao perder a Land Rover, a Jaguar, a Aston Martin e a Volvo.

As marcas acima com novas propriedades criaram sensação, mas a administração da Ford não aproveitou a oportunidade, vendendo marcas que hoje valem bilhões. Notícias negativas não ajudaram no crescimento da receita. Se você receber uma carta de notificação de recall da Ford ou descobrir que seu veículo foi incluído no recall, recomendamos que você entre em contato com seu revendedor Ford para agendar um horário. Os técnicos responsáveis ​​fornecerão todas as informações adicionais. Basta acessar a área de suporte do site da Ford para verificar se há algum problema estrutural ou mecânico em seu veículo que precise ser abordado e resolvido inserindo seu Número de Identificação do Veículo (VIN).