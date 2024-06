Bolsa de Valores Italiana, suspensão da sessão de 25 de junho de 2024

A primeira parte da sessão foi negativa, mas com descidas limitadas, para a Piazza Affari, enquanto outras grandes bolsas de valores do Velho Continente perderam mais terreno.

Às 11h, o índice FTSEMib caiu 0,26%, para 33.746 pontos. Enquanto o total de ações perdeu 0,32%. As quedas no Capital Médio (-0,94%) e no STAR (-0,99%) foram maiores.

Os banqueiros mantiveram-se estáveis ​​após o avanço decisivo alcançado na sessão anterior. unicrédito Embora tenha diminuído 0,38% Intesa São Paulo Diminuiu nada menos que 0,13%. Sinal de mais para Banco BBR (+0,1%) enquanto Banco MPS diminuiu 1,56%

Ao contrário da decisão SaipemUm aumento de 2,41%. As ações do grupo de serviços de energia e infraestrutura beneficiam de um aumento no seu preço-alvo por parte dos analistas do HSBC.

diminuiu 2,18% STM. Conforme indicado pela Sole24Ore, a multinacional ítalo-francesa de semicondutores tem canteiros de obras abertos na Itália no valor total de cerca de dez bilhões de dólares: este é o valor que serão os investimentos da empresa em nosso país. Segundo o CEO Jean-Marc Chery, o objetivo dos investimentos é Alcançar US$ 25-30 bilhões em receitas até o final da década “Para ficar em contato com os dez melhores jogadores do mundo.”