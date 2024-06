Crise de Portugal, história da crise

O governo de Lisboa sofreu uma grave crise financeira que o obrigou a submeter-se ao patrocínio da Troika. Mas, ao contrário de Atenas, a economia não entrou em colapso e o regresso do crescimento, combinado com a queda do desemprego, tornou-a num modelo para os defensores da austeridade.

Crise de Portugal

Após quatro anos de dificuldades financeiras que levaram o governo de Lisboa a solicitar assistência financeira à Europa e ao Fundo Monetário Internacional, a crise grega parece uma realidade verdadeiramente diferente. Portugal saiu do programa de ajuda internacional e começou a pagar as suas dívidas, financiando-se nos mercados de capitais graças aos bons resultados da sua consolidação fiscal e recuperação económica. Os problemas continuam a ser muitos, mas a austeridade da Troika encontrou um dos seus exemplos de maior sucesso em Portugal. A estabilidade do sistema político foi superior até à vizinha Espanha, e Lisboa foi o único país afectado pela crise europeia onde as forças anti-regime foram incapazes de se impor.

Crise económica em Portugal –

Em 2011, a palavra do ano foi PIGS, ou PIIGS, a abreviatura inglesa usada primeiro pelos investidores financeiros e depois por todos os meios de comunicação social que se referiam aos quatro ou cinco países da zona euro que sofrem uma crise de dívida soberana. A abreviatura, que ficou famosa, foi formada a partir das primeiras letras inglesas de Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. Quatro anos após o ponto de dificuldade mais aguda, podemos ver como a crise grega se transformou numa crise grega, ou seja, as dificuldades financeiras e económicas que afectam apenas um país da união monetária, em vez de um contágio generalizado para os países da periferia. da Europa. Estes dados são obtidos, em particular, a partir do julgamento dos mercados de capitais relativamente aos dois países mais afetados pela crise da dívida soberana, Grécia e Portugal. Hoje em dia, as obrigações gregas a 10 anos são negociadas no mercado secundário com rendimentos que se aproximam dos 20%, com títulos derivados que asseguram o credor em caso de incumprimento soberano de 5 anos, e credit default swaps, cujo preço é de 1. Mais de 8 milhares de pontos base. O rendimento das obrigações portuguesas a 10 anos é pouco superior a 3%, com os credit default swaps a serem negociados a mais de 200 pontos. Valores contrastantes, referindo-se por um lado ao quase certo incumprimento de Atenas, e por outro lado à sustentabilidade financeira de Lisboa. Embora a situação grega tenha sido sempre a mais perigosa, Portugal parece ser o segundo elo mais fraco da zona euro. O governo de Lisboa foi a terceira autoridade executiva a solicitar assistência financeira aos restantes países da união monetária, depois dos governos de Atenas e Dublin. Na primavera de 2011, Portugal beneficiou de um programa de ajuda concedido pelos países da zona euro em cooperação com o Fundo Monetário Internacional, em condições garantidas pela ratificação de um acordo. Memorando de Entendimento Semelhante ao acordo assinado primeiro pela Grécia, depois pela Irlanda e Chipre entre 2010 e 2013.

Crise portuguesa –

As dificuldades de Portugal começaram em 2009, quando a crise financeira que eclodiu em Wall Street no Outono de 2008 também se repercutiu na economia real da Europa. A eclosão da recessão global atingiu um país que chegou particularmente exausto no momento da crise mais grave que o mundo industrializado já viu. Entre 2001 e 2008, o PIB de Portugal cresceu a uma taxa de 1%, a segunda taxa mais baixa da União Europeia. A economia portuguesa, especializada em sectores caracterizados por elevada intensidade de trabalho e baixo conteúdo tecnológico, e particularmente vulnerável à concorrência dos países emergentes como são sectores com baixo valor acrescentado, perdeu a sua competitividade devido ao crescimento salarial que ultrapassou largamente o crescimento da produtividade. Este é um fenómeno típico da Zona Euro, durante os anos do boom do crédito favorecido pela introdução da moeda única no início da primeira década do século XXI. Em 2009, a recessão provocou uma explosão nas finanças públicas portuguesas, que nos anos anteriores tinham ultrapassado continuamente o limite máximo do défice de 3%. O défice anual em 2009 e 2010 estabilizou em torno de 10%, com uma notável dinâmica de crescimento da dívida pública, que passou de 70% relativamente ao PIB registado antes da crise para 100% em 2010. Mercados de capitais, embora Portugal, um desses mercados . Entre os países da zona euro que alcançaram o maior crescimento na zona euro em 2010, com um aumento do PIB de aproximadamente 2 pontos percentuais, estes países começaram a exigir taxas de juro cada vez mais elevadas nas obrigações emitidas pelo governo de Lisboa. O custo das obrigações a 10 anos tem aumentado desde cerca de 500 pontos base em meados de 2010, quando a Europa preparava o seu primeiro resgate à Grécia, e ultrapassando constantemente os 1.000 pontos base durante a crise de repercussão no Verão de 2011. Os mercados de capitais entraram em colapso em nos meses anteriores e o governo de Lisboa pagou. Liderado pelo socialista José Sócrates, procurou assistência financeira da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional. Portugal terminou 2010 com um défice recorde de 11%, quase quatro vezes o limite máximo estabelecido pelo Pacto de Estabilidade e Crescimento (3%), devido à explosão dos custos da dívida.

Programa da troika de crise em Portugal –

A 6 de abril de 2011, o primeiro-ministro português José Sócrates anunciou na televisão um pedido de assistência internacional à luz da falência do país, após a sua demissão devido ao colapso da sua maioria. O governo de Lisboa já não conseguia financiar-se nos mercados de capitais e a maioria socialista estava dividida quanto às medidas de austeridade tomadas pelo executivo para abrandar a persistência do défice e da dívida pública. Em Março, centenas de milhares de pessoas saíram às ruas para protestar contra as medidas de austeridade. As eleições antecipadas de Junho de 2011 foram vencidas pelos conservadores liderados por Pedro Passos Coelho, que apoiou o pedido de ajuda financeira. Ao novo governo liderado pelos sociais-democratas – uma formação de centro-direita na política portuguesa – foi incumbida a tarefa de implementar o memorando de entendimento que o anterior executivo assinou com a chamada Troika, a Comissão que representa o Eurogrupo, a União Europeia Banco Central e Europa. Fundo Monetário Internacional. O memorando estipula uma longa série de medidas destinadas a reduzir a despesa pública para garantir um volume total de créditos de 78 mil milhões de euros. Portugal foi o terceiro país da união monetária a solicitar assistência financeira e o volume de empréstimos concedidos ficou atrás apenas da Grécia. Desde a Primavera de 2011, Portugal recebeu 26 mil milhões de dólares em empréstimos de duas instituições comunitárias, a Administração Europeia de Estabilidade Financeira e o Fundo Europeu de Estabilidade Financeira, e do Fundo Monetário Internacional, após aprovação do Eurogrupo. Quanto à Grécia, ou a outros países que recebem ajuda financeira na zona euro, Irlanda e Chipre, o governo de Lisboa só recebeu o desembolso de fundos depois do parecer positivo expresso pelos responsáveis ​​da Troika. A implementação do Memorando de Entendimento foi sujeita à sua avaliação periódica, o que foi consistentemente positivo para o trabalho do governo de Pedro Passos Coelho. Entre as principais medidas de austeridade introduzidas estão cortes de até 25% nos salários dos funcionários do sector público, bem como cortes nos benefícios de reforma de 10%. O imposto sobre o valor acrescentado foi reformado e reforçado, o mercado de trabalho foi liberalizado e foram introduzidas cerca de 400 medidas estruturais para estimular o crescimento.

Resultados de Portugal –

Após três anos de assistência financeira, durante os quais Portugal obteve créditos a uma taxa de juro de longo prazo em torno de 5%, o governo de Lisboa saiu do programa em maio de 2014, recuperando o acesso aos mercados de capitais. O governo de Lisboa começou a pagar as suas dívidas pouco antes de atingir as metas acordadas com a Troika, graças às taxas de juro mais baixas de que a zona euro tem beneficiado nos últimos meses. As tensões sociais, a agitação política e o fracasso dos programas de ajuda financeira registados na Grécia não se manifestaram em Portugal, embora a situação continue problemática. O défice tem vindo a diminuir de forma constante e nos últimos três anos atingiu cerca de 4-5%. O valor ainda está acima do teto estabelecido pelo Pacto de Estabilidade e Crescimento, mas caiu pela metade em relação ao momento mais grave da crise. A dívida pública cresceu significativamente durante a crise e, de 83% no final de 2009, subiu para mais de 130%. Ainda maior é a dívida do sector privado, especialmente a dívida empresarial, que nos últimos anos forçou o governo a intervir para resgatar algumas das maiores instituições bancárias do país, como o Banco Espírito Santo. Durante o programa de ajuda financeira, Portugal não sofreu um colapso semelhante ao da Grécia. Em 2011 e 2012, os cortes nas despesas de austeridade e os aumentos de impostos levaram a um declínio acentuado, atingindo menos 4% do PIB, mas em 2014 o PIB tornou-se positivo. No ano passado, o PIB cresceu 0,9% e, em 2015, a Comissão estima um aumento de 1,6%. No entanto, a dinâmica da taxa de desemprego foi mais negativa. Antes da crise, a taxa de desemprego era superior a 8%, já uma das mais elevadas da zona euro. A recessão dupla que eclodiu no final de 2008 e depois em 2011 e as duras medidas tomadas pelo governo de Lisboa causaram um enorme aumento do desemprego. A taxa de desemprego quase duplicou para mais de 17% no início de 2013, antes de cair para 13%. A liberalização do mercado de trabalho favoreceu o emprego, que se tornou menos estável do que no passado.

Eleições em Portugal –

O maior crescimento da taxa de desemprego, tal como aconteceu em todos os países afetados pela crise europeia, registou-se entre os menores de 25 anos. O desemprego juvenil aumentou de 20% antes da crise financeira de 2008 para mais de 40% no auge da segunda recessão, em 2013/2014. Desde que a economia começou a crescer novamente, a taxa de desemprego juvenil diminuiu gradualmente, situando-se agora em pouco menos de 35%. A proporção de pessoas em risco de pobreza, descoberta pelo Eurostat, é quase um quarto da população, um valor superior à média da UE. A transação da Troika terminou num fracasso, mas à luz da situação financeira e económica de Portugal, os resultados podem ser vistos de forma bastante favorável. Não tem nada a ver com o que aconteceu na Grécia, onde a recessão atingiu mais gravemente toda a sociedade. Um reflexo da maior estabilidade social de Portugal também pode ser visto na relativa estabilidade do sistema político. Em Lisboa, tal como em Atenas e Madrid, após o fim da ditadura na década de 1970, foi estabelecida uma grande parceria partidária entre socialistas e conservadores associados ao Partido Popular Europeu. Mas na Grécia, o sistema bipartidário entrou em colapso, e mesmo em Espanha, o sucesso de grupos como Podemos e Ciudadanos colocou em causa o equilíbrio pós-Franco. Mas em Portugal, a bipolaridade de estilo europeu parece manter-se, e o governo do social-democrata Passos Coelho conseguiu implementar o memorando da Troika sem entrar em colapso, como fizeram muitos executivos gregos. Nenhum novo movimento anti-euro conseguiu explodir, o que é uma raridade nos sistemas políticos dos países afectados pela crise europeia. Lisboa, leal à austeridade, tem sido repetidamente tomada como modelo por Angela Merkel e pela União Europeia, que elogiaram publicamente o primeiro-ministro português. Pedro Passos Coelho descreveu-se como um dos primeiros-ministros mais hostis a Alexis Tsipras e aos seus vizinhos Podemos, e também à oposição à oposição socialista, que nos últimos anos se descreveu como uma força anti-austeridade depois de ter alcançado o seu próprio sucesso nos últimos anos. anos. Do governo de Sócrates. Em Outubro, Portugal renovará o seu parlamento e neste momento as forças de esquerda parecem favorecidas para recuperar o poder. Os inquéritos revelam um estado de relativo equilíbrio, que poderá tornar-se mais favorável para o governo se as tendências de crescimento e emprego se revelarem mais positivas do que o esperado.