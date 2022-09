“Uma das datas mais longas do Veneto”

Grande entusiasmo pela inauguração da Galeria do Arroz. A 54ª edição começou oficialmente na quarta-feira, 14 de setembro. Autoridades municipais e regionais, com o presidente da região de Veneto, Luca Zaia, vice-presidente Elisa de Bertio único diretor da Isola della Scala Fair Authority Roberto Venturi e o prefeito Luigi MirandolaAcompanhados da banda Scala Vincenzo Mela e do grupo Mondine, partiram da Pra’ Piganzo para o habitual desfile entre as arquibancadas, até o auditório. Aqui estão os cumprimentos das instituições.

“A abertura do evento marca o reboot – repetiu Venturi. – Esta edição será apenas uma antevisão do futuro. A partir daqui, começa a tomar forma uma nova Galeria do Arroz que, sem esquecer as suas raízes, olha para os próximos anos , ao que queremos nos tornar e aos grandes projetos que começamos a realizar Renovamos completamente o restaurante Palarisitaly, criamos um novo site, podemos comprar risoto pelo aplicativo e estamos prontos para fazer investimentos significativos para criar e reformar comida de arroz e passeios de vinho, tornando a região de Isola acessível e sustentável. De Scala. Acima de tudo, incorporamos uma nova visão.A 54ª Feira do Arroz está abrindo suas portas para a internacionalização e, através do projeto Taste of the Earth, estamos realizando uma semana de eventos de 24 de setembro a 2 de outubro, com expositores e chefs de todo o mundo. Este é um projeto de longo prazo: Acreditamos que o Arroz Nano Vialone “Veronese Igp deve ser valorizado fora do nosso território nacional. Mas não só isso, nós queremos que a feira se torne o primeiro observatório do consumo de arroz, novas tendências, desenvolvimento do setor e cadeia de suprimentos em nível nacional e internacional.”

Presidente scalzoto E acrescentou: «Agricultura, gastronomia, paisagens, cultura, economia, questões sociais: poucos produtos típicos, como o cultivado na Isola della Scala e em outros municípios do Igp, têm potencial para se tornar um multiplicador de oportunidades. O que foi realizado aqui, eu acho, é um modelo que outros produtos Veronese e Veneto deveriam aspirar. A componente “secreta” foi e continua a ser a capacidade das associações, públicas e privadas, de colaborarem na proposição do mais importante evento internacional dedicado à qualidade do arroz».

Antes de cortar a fita, uma palavra ao Governador do Veneto Lucas Zaya: «Esta edição de 2022 é uma edição histórica da exposição que, além de ser uma das mais longas do Veneto com sua 54ª edição, está de volta em forma esplêndida após um hiato de dois anos devido à pandemia. Expressando uma terra capaz de reunir o trio mágico do turismo – agricultura – gastronomia e vinho, a feira, com seu príncipe, Riso Nano Vialone Veronese IGP, promove matérias-primas altamente selecionadas da mais alta qualidade e excelente quantidade, a ponto de Veneto produz uma média de 35 mil toneladas de arroz por ano, em aproximadamente 1.500 hectares plantados em 25 municípios da província de Verona. São esperados mais de 150 expositores de diferentes regiões da Itália e alguns países estrangeiros como Marrocos, Irã, Portugal, Bulgária e Tunísia. A todos eles e aos excelentes organizadores, desejo todo o sucesso.”