A Dacia abriu um novo capítulo na sua história

Facilidade de navegação – O Dácia Chegou a um ponto de virada: nos últimos meses, mudou o logotipo (por aqui notícias) e linhas de manequins. Assim como a renovação dos agentes que se beneficiaram do restyling de seus cabelos com base no uso de materiais ecologicamente corretos (por aqui notícia). É um novo capítulo na história da marca romena, que foi destacado com um evento especial em Paris em 14 de setembro. Faz parte da Renaulution, a revolução do grupo Renault (ao qual a empresa romena pertence), lançada em 2021: o plano estratégico que estabelece metas para cada marca. Isso da Dacia? Torne-se um líder dos chamados Facilidade de navegação: Baixos custos, sem reduzir a qualidade. Graças aos carros básicos, práticos e confortáveis, como nos explicou o CEO da fabricante, Denis Le Vot. Isso é para melhorar os números que é campeão na Europa, onde 7,5 milhões de carros foram vendidos em 18 anos (a terceira marca a registrar para indivíduos).

O conceito do enunciado como um laboratório – Nesta ocasião, a Dacia também apresentou um Conceito carro ao ar livre, la Declaração Dacia (Nas fotos acima). É definido como um laboratório de ideias, algumas das quais podem ser resumidas em modelos sequenciais. Um carro, sem janelas, que encarna os valores da marca, em nome da simplicidade: com tração integral e rodas maciças airless, o seu chassis é feito sobretudo com plástico recicladoO habitáculo está amplamente equipado com materiais naturais como a cortiça.